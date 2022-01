https://cz.sputniknews.com/20220112/anna-sulcova-onemocnela-covidem-na-instagramu-ukazala-jak-vypada-jeji-karantena--17184132.html

Anna Šulcová onemocněla covidem. Na Instagramu ukázala, jak vypadá její karanténa

Ani jedna z nejúspěšnějších českých youtuberek Anna Šulcová se nevyhnula koronaviru. Nakazila se i přes to, že je očkovaná. O tom, jak u ní nemoc probíhá a jak... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Šulcová je momentálně v domácí izolaci a dle svých slov se cítí vcelku dobře.O tom, že už je jí lépe, svědčí i to, že začíná být vcelku produktivní. Prozradila, že v karanténě stihla věci, na které jindy neměla čas.A vypadá to, že v nemoci nezanedbává ani svůj vzhled. Na Instagramu se totiž podělila o fotku s karanténovým lookem. A rozhodně jí to na ní sekne!Fanoušci doslova žasli nad tím, jak je možné, že jí to tak sluší. A to i když se necítí zrovna stoprocentně dobře.Jiní pak pokračovali lichotkami: „Nádherná jako vždy!“V komentářích se pak objevilo, že je Šulcová opravdu „ikona“.Anna ŠulcováŠulcová je úspěšnou youtuberkou, která natáčí svůj každodenní život. V roce 2017 Anna zvítězila v anketě Blogerka roku. Ten samý úspěch zopakovala i o rok později. Na Instagramu ji sleduje přes 880 tisíc lidí.Loni se dostala do povědomí veřejnosti tím, když se zapojila do vládní kampaně se Strakovou akademií. Projekt týkající se podpory očkování se ale setkal s velkou kritikou a netrval tak dlouho. Nová spolupráce Šulcové a Jakuba Gulaba pro Úřad vlády ČR tedy skončila tak rychle, jak začala. Lidé kritizovali zejména to, že byl v rámci kampaně zřízen účet na TikToku a vláda měla za reklamu zaplatit půl milionu. Šulcová nakonec své zapojení v kampani označila za chybu.Dříve Šulcová říkala, že v dětství prožila šikanu, upozornila ale, že jí tito lidé jen pomohli. „Možná je ten úspěch v těch lidech, kteří nikdy nevěřili, že bych mohla něco dokázat a podceňovali mě. To mi dodává sílu a motivaci, abych se dostala ještě výš,“ řekla Anička pro portál Super.cz.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

