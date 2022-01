Bagárová se těší ze své dcerky a s ní i celý internet. Malá Rumia to umí pořádně roztočit

https://cz.sputniknews.com/20220112/bagarova-se-tesi-ze-sve-dcerky-a-s-ni-i-cely-internet-mala-rumia-to-umi-poradne-roztocit-17181959.html

Zpěvačka Monika Bagárová nejspíš sice zrovna nezažívá ty nejšťastnější chvilky, kvůli rozchodu s otcem své dcerky, ale právě malá Ruminka ji tyto těžké dny... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Možná i proto nyní vzniklo video, na kterém je vidět, jak si tyto tři slečny užívají legrace. Monika a Natálie se rozhodly, že si dají pořádně do těla a před plavkovou sezonou zamakají na svých postavách. A nečekaně se přidala i malá Rumia, které Moničina sestra říká přezdívkou „Dáša“, a o vtipné zážitky bylo postaráno!A video nezůstalo bez reakcí. Malá Ruminka totiž pobavila a zaujala tolik lidí, že se to komentáři jen hemžilo.Podle mnohých je video vtipné a zkrátka „nemá chybu“. „Tak krásně se na Ruminku dívá, je to zlatíčko,“ poznamenávali další.Uživatelé si také všímali toho, že je malá čím dál hezčí. „No, tyjo, ta Ruminka roste víc a víc do krásy,“ zaznělo.Jiní zase ocenili to, jaká videa sestry Bagárovy natáčí. Jsou totiž vtipná, tak trochu praštěná a hlavně – ze života.Kromě toho se objevily také zmínky o tom, že Natálie ani Monika už na sobě makat nemusí. Postavičky mají totiž dle lidí jako lusk!Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Co se týče jejího osobního života, donedávna tvořila pár s česko-uzbeckým profesionálním bojovníkem ve smíšených bojových uměních, Makhmudem „Machem“ Muradovem. S ním má dcerku Rumiu (květen 2020). Zápasník MMA Makhmud Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

