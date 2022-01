https://cz.sputniknews.com/20220112/bendova-se-ukazala-v-plavkach-ale-panove-chteji-vic-lepsi-by-to-bylo-bez-vzkazuji-ji-17179355.html

Bendová se ukázala v plavkách, ale pánové chtějí víc. Lepší by to bylo bez, vzkazují jí

Česká herečka a moderátorka Alice Bendová se po delší době podělila s fanoušky o jednu odhalenou fotografii. Přes zimu je pořádně napínala a takové fotky si... 12.01.2022

Není žádným tajemstvím, že oblíbená herečka už několik let vlastní apartmán na ostrově Tenerife. Právě tam s přítelem Michalem a dětmi tráví každou volnou chvilku a jinak tomu není ani nyní. Před zimou prchla do tepla a za sluníčkem.Na první fotografii je přitom sama herečka, jak se fotí v plavkách. Na druhé je zachycen její partner, jak spí na pláži a vedle sebe má pivo. „Ten musí byt nadšen za takovou fotku,“ reagovali někteří pobaveně.Velkou část lidí ale zaujalo to, že Bendová zase odhodila svršky a ukázala se v celé své kráse.A další dodal: „Pořád mladice,pružná jak hadice.“Podle mnohých je Bendová „jedna z nejkrásnějších českých hereček“.Vypadá to však, že jiní by spíše ocenili, kdyby na sobě Alice neměla vůbec nic…Mnozí ale také psali, že jsou Alice a Michal provokatéři, protože si užívají tepla a sluníčka na pláži, zatímco uživatelé tiše snáší studenou zimu v ČR.Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

