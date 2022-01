https://cz.sputniknews.com/20220112/cernochova-chce-urychlit-nabor-novych-vojaku-neockovani-ale-maji-smulu-17183212.html

Černochová chce urychlit nábor nových vojáků. Neočkovaní ale mají smůlu

Černochová chce urychlit nábor nových vojáků. Neočkovaní ale mají smůlu

Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce posílit stavy ozbrojených sil. Potřebuje k tomu ale více zdrojů z rozpočtu. Kromě toho se očkování proti... 12.01.2022

O službu v české armádě nadále panuje velký zájem. Přesto musel Generální štáb v minulých letech snížit počet rekrutovaných nováčků ze dvou tisíc zhruba na polovinu. Černochová chce ale nábor rekrutů znovu posílit. Důvodem je, že ročně z armády odejde v průměru 800 vojáků.Nicméně v armádě již rozhodli, že všichni nováčci musí mít očkování proti covidu-19. Pro ty, kteří nastoupí 1. února a naočkovat se nestihli, platí přechodné období.Nyní platí vyhláška, kterou vydalo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (ANO), která nařizuje od března povinné očkování pro osoby nad 60 let a vybrané profese, včetně vojáků, policistů, hasičů nebo zdravotníků. Nynější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) slíbil, že vyhlášku upraví.Vojáci již před tím měli povinnost se očkovat proti covidu i dalším nemocem, jako je žloutenka či cholera, při výjezdu do zahraničních misí nebo tehdy, když jsou v jednotkách, které drží pohotovost do sil NATO.Nyní mají ozbrojené síly více než 90 % naočkovaných. Někteří ale s povinným očkováním nesouhlasí. Řada z nich podepsala proti povinnému očkování petici.Aby bylo možné zvýšit počet rekrutů na dva tisíce ročně, je podle Černochové nutné v rozpočtu vyčlenit potřebné peníze. Každý nový voják podle ní stojí průměrně milion korun ročně.V současné době je v armádě kolem 23 tisíc příslušníků z povolání, další čtyři tisíce vojáků jsou v resortu obrany, u vojenské policie a vojenského zpravodajství.Černochová chce na obranu dávat dvě procenta HDP v roce 2025. Podle ní to není „pouze závazek vůči NATO, ale je to věc, která bude užitečná i pro Českou republiku, pro naši obranu“. Zároveň chce podporovat český obranný průmysl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

