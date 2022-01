https://cz.sputniknews.com/20220112/co-to-mate-s-tvari-fanousci-nepoznali-zpevacku-daru-rolins-podivejte-se-co-je-na-ni-jineho-17169716.html

„Co to máte s tváří?“ Fanoušci nepoznali zpěvačku Daru Rolins. Podívejte se, co je na ní jiného

„Co to máte s tváří?“ Fanoušci nepoznali zpěvačku Daru Rolins. Podívejte se, co je na ní jiného

Slovenská zpěvačka Dara Rolins je mezi svými fanoušky opravdu oblíbená. I ona ale někdy umí šlápnout pořádně vedle. Naposledy se tak stalo, když na Instagramu... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T07:37+0100

2022-01-12T07:37+0100

2022-01-12T07:37+0100

celebrity

kritika

zpěvačka

fotografie

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/12918742_0:394:1200:1069_1920x0_80_0_0_15facf31a647c0b49cd6d254a3203016.jpg

Když se Dara svým obdivovatelům na sociální síti chlubila s novinkou, na které delší dobu pracovala, nesetkala se jen s pozitivními ohlasy.Aby si jeho vůni lidé dokázali lépe představit, dodala, že v hlavě parfému naleznou kosatec, fialky, med, labdanum, benzoin a guajakové dřevo. Jeho srdce pak tvoří kořen kosatce, ambra, vanilka a cedr. V základu je kůže, šedá minerální ambra, bílé pižmo, maltóza a karamel.Tentokrát však nad pozitivními komentáři převažovala hlavně kritika. Důvodem ale nebyla propracovaná vůně. Lidem se nelíbilo spíše to, jak na fotografii vypadá Dařin obličej.Snímek tedy úspěch rozhodně nesklidil. „Tato fotka je moc špatná,“ ozývalo se.Podle mnohých je za tím špatná retuš a úprava fotky.Nadbytečné úpravy fotek jsou tak někdy spíše na škodu, míní lidé. „Někdy to spíš ublíží než pomůže. Někdy vypadáte, jako když to nejste vy. Ale váš zpěv to neovlivní, ráda vás poslouchám i vidím,“ podotýkali.Jiní to ohodnotili tak, že Dara vypadá „jako vosková figurína“.Pár fanoušků nechápalo, že Rolins mohla něco takového pustit ven.Skalní fanoušci se však k jejímu vzhledu příliš nevyjadřovali a soustředili se zejména na produkt, který Dara představovala.A nebyla poslední: „Krásně voní. Přesně můj styl… Škoda, ze nevoní manželovi.“I zde se ale našlo pár výtek. „Zdravím, nechci vás urazit, parfém je asi fajn – ale proč ten nevkusný barevný obal a proč ta strašná infantilní kresba? Vždyť vy přece máte vkus. Tohle vám udělali naschvál? Ano, je to jiné, ale působí to na mě lacině a odpuzuje to. Jinak držím palce, ať se vám dál daří,“ podělili se o svůj názor někteří.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220111/konec-lasky-karlos-vemola-a-lela-ceterova-sli-od-sebe-za-vsim-je-pry-nevera-17166456.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, zpěvačka, fotografie, dara rolins