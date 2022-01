https://cz.sputniknews.com/20220112/dvoji-metr-nemecka-ministryne-vnitra-pripustila-vypnuti-telegramu-neco-se-pokazilo-17187014.html

Dvojí metr? Německá ministryně vnitra připustila vypnutí Telegramu. Něco se pokazilo…

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová připustila zablokování messengeru Telegram v zemi jako mimořádné opatření v případě, že by se nenašlo celoevropské... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Telegram má v Německu v posledních měsících problémy s místními úřady, které po správě sociální sítě vyžadují, aby dodržovala opatření národní legislativy, která mimo jiné požaduje odstraňování nelegálního obsahu a jmenování kontaktní osoby. Ministr spravedlnosti Marco Buschmann uvedl, že sociálním sítím již byly uděleny pokuty, ale úřady nemohou posílat oznámení o nutnosti je zaplatit, protože Telegram nemá v Německu svého zástupce. Kromě toho v souvislosti s tím, že se na sociální síti šíří výzvy k násilí vůči představitelům německých vládních úřadů, německá vláda oznámila zavedení tvrdší politiky vůči sociální síti.Feaserová dodala, že Německo „osamoceně nemá šanci“ situaci kolem sociální sítě vyřešit. „Říct, že službu nakonec vypneme, bylo zjevně bolestivé pro každého poskytovatele služeb. Ale musíme vždy sledovat, co se stane, když se služba vypne - pak přijde další a budeme čelit stejnému problému. Proto nevylučuji, že musíme zesílit naše úsilí v právní rovině. Zkoumáme to,“ řekla Faeserová.Na otázku, zda by vypnutí Telegramu bylo krajním opatřením, pokud nic nepřinese ovoce, ministryně odpověděla: „Jsme právní stát, ale nemůžeme to v podstatě vyloučit.“ „Odpojení by mělo vážné důsledky a bylo by skutečně krajním opatřením. Předtím musí selhat všechny ostatní možnosti,“ dodala ministryně.Na otázku, zda by to zakladatele sociální sítě Pavla Durova mělo znepokojovat, Faeserová odpověděla, že „by ho měla znepokojovat skutečnost, že jeho platforma vyzývá k nenávisti a násilí“.Podle názoru odborníků, kterých se noviny DW dotazovaly v prosinci, by bylo v Německu a v EU jako celku zablokování Telegramu přinejmenším kontroverzním krokem, ne-li v rozporu s ústavou, protože většina online obsahu distribuovaného prostřednictvím Telegramu je legální, což znamená, že jeho blokování by bylo možné považovat za zásah do svobody komunikace milionů uživatelů.Dvojí metr?Jak uvádí RMX, během nepokojů v Bělorusku, které zachvátily zemi po prezidentských volbách v roce 2020, německá média messenger chválila, upozorňovala na jeho důležitou roli při organizování protestů a informování občanů v podmínkách cenzury státních médií a také jej uváděla jako dobrý zdroj pro novináře. DW zároveň napsaly, že jednou z klíčových součástí úspěchu protestního běloruského tg-kanálu Nechta bylo to, že messenger používá šifrovací technologie, které znemožňují cenzuru kanálů.Na konci prosince ruské ministerstvo zahraničí připomnělo, že když ruský soud v roce 2018 zavedl omezení přístupu k Telegramu, německá média to nazvala „akcemi z doby kamenné“ a samotného zakladatele messengeru Durova prohlásila za zkušeného bojovníka proti režimu a hrdinu.

