Je Pekarová Adamová opravdu ženou? Schwarzenberg nutí k vážným pochybám

Výrok předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové o maďarském lídrovi vyvolal v Česku rozsáhlou debatu o standardech etického chování v politice... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Klaus ve své kritice předsedkyně sněmovny označil její veřejné vyjádření o tom, že Maďaři mají vyhnat „svého Babiše”, za „naprosto bezprecedentní nepřátelský útok” v historii česko-maďarských vztahů. Samotnou Pekarovou Adamovou nazval Klaus v této souvislosti „arogantní osobou”, která prý do vrcholných státních funkcí patřit nemá.Na Klausovou kritiku zareagoval na svém Facebooku čestný předseda TOP 09, který vyhodnotil slova bývalého prezidenta ČR o Pekarové Adamové jako útok „velmi tvrdými slovy” a přiznal, že mu to velice vadí. Zdůraznil přitom, že se političky chce zastat, ale ne proto, že je předsedkyní jeho strany. Jeho skutečnou motivací je prý to, že Pekarová Adamová je ženou.Podle něj je dost zajímavé, proč na ní takto zaútočil.„Vytýká jí, že zkritizovala maďarského ministerského předsedu Viktora Orbána za jeho politiku. Orbán je velmi svérázný politik a od jisté doby opakovaně zvěstuje, že chce odstranit liberální demokracii. Což se mu, popravdě řečeno, v Maďarsku docela daří. Ovšem neliberální demokracie, to je něco jako pivo bez chmelu,” tvrdí Schwarzenberg.Reakce ze sítíLidem v komentářích nebylo jasné především to, proč se Pekarové Adamová má někdo zastávat hlavně kvůli tomu, že je ženou. Tohle dokonce zrodilo spekulace o její pravé pohlavní příslušnosti.„Muž na ženu takto hulvátsky útočit nesmí. Dobře. A když člen vaší strany znásilnil desítky žen, bagatelizoval jste to a zastal jste se jej,” argumentoval Roman Vyšanský.„Tak si tu svoji krávu pouč o tom, že se nemá sousedům radit, koho mají odstranit, debile. Demokracie nade vše ve vašem podání je pěkný hnus. Toto nedělali ani komunisti. A vlastně proč se divím, když jste se byli schopni s tou pirátskou komunistickou chátrou spojit,” reagoval Karel Kučný.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

