https://cz.sputniknews.com/20220112/jsem-z-jiny-socialni-bubliny-piratka-gregorova-vysvetlila-proc-napsala-prat-na-transparentu-17191020.html

„Jsem z jiný sociální bubliny.“ Pirátka Gregorová vysvětlila, proč napsala „pr*at“ na transparentu

„Jsem z jiný sociální bubliny.“ Pirátka Gregorová vysvětlila, proč napsala „pr*at“ na transparentu

Mohou si politici dovolit silné výrazy ve veřejném prostoru? Takovou otázku položila moderátorka Světlana Witowská europoslankyni z České pirátské strany... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T23:11+0100

2022-01-12T23:11+0100

2022-01-12T23:11+0100

česko

demonstrace

twitter

pirátská strana

česká televize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/17190910_0:292:2731:1828_1920x0_80_0_0_368ae2a903922fdbc515d7925fb0758c.jpg

Witowská se totiž Gregorové zeptala, jestli je to její styl šokovat sprostými slovy.Europoslankyně se přiznala, že nechápe, proč moderátorka ten výraz nemůže v médiích opakovat, podle ní na tom není nic vážného.„Nemyslím si, že je to sprosté slovo, a divím se, že ho zde nemůžete opakovat, protože se domnívám, že se jedná o kulturní dědictví z Pelíšků,“ reagovala Gregorová na dotaz moderátorky v pořadu Interview ČT24.Gregorová svou odpovědí Witowskou pobavila. „Kolik vám je?“ zeptala se moderátorka se smíchem.Reakce na sociálních sítíchNa tuto epizodu z rozhovoru upozornilo hned několik novinářek na Twitteru, například Bára Divišová z TV Nová a Zuzana Černá z ČT. Vojtěch Boháč z portálu Voxpot vytvořili na Twitteru anketu o používání obscénních slov ze strany politiků.„Zastupitelka Brna a poslankyně v Europarlamentu. Nic víc o ‚inteligenci‘ člověka nemůže vypovědět víc,” reagoval uživatel Jakub Zeman.„Pardon, ale pr*at bylo vždycky pr*at, bublina nebublina,“ dodal další.Našli se i tací, kteří se pirátky zastali a moderátorku obvinili z pokrytectví.„Witovská se bude tvářit, jak kdyby snad v životě neřekla slovo pr*at. Tohle mi přišlo jako opravdu zbytečná poznámka,“ napsala na Twitteru jedna uživatelka.„@SvetlanaWit si hraje na paní učitelku a kárá političku za sprosté slovo na demonstraci před půl rokem. Omg. Šli do průvodu. Vzali si vtipné transparenty. Dali tam expresivní slovo, ať jsou víc vidět. Simple as that,“ komentoval uživatel Petr Dušek.Jiná žena jménem Eva Pavlíková upozornila na to, že otázka „Kolik vám je“ je také nevhodná.„Ta mezigenerační nadřazenost do kultivace veřejného prostoru nepatří,“ zdůraznila.Moderátorka jí odpověděla, že to nebylo přece na věk, spíše je rétorická otázka.Na celou situaci reagovala na Twitteru i Markéta Gregorová.„Mě otázka neurazila. Nicméně si nemohu nevšimnout, že @SvetlanaWit dnes na Tw zažívá to, že lidem vadí určitá slova použitá určitým způsobem, protože je chápají jinak. Byla bych ráda, pokud bychom tímto zjištěním mohli kauzu 'prcat' (opět po půl roce) uzavřít. :),“ napsala.Další skupina uživatelů se shodla, že se poslankyně i novinářka chovaly trapně.„Součet iq všech zúčastněných ve studiu nepřesáhl 85,“ zaznělo.„Nesouzním s vulgaritou v politice, ale teda ani s výsměchem a otázkou na věk,“ vyjádřila uživatelka Eva Soukeníková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demonstrace, twitter, pirátská strana, česká televize