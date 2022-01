https://cz.sputniknews.com/20220112/konejte-veci-pro-cr-ne-brusel-rakusan-odpovedel-na-utok-babise-a-hned-narazil-na-soud-verejnosti-17190496.html

„Konejte věci pro ČR, ne Brusel!“ Rakušan odpověděl na útok Babiše a hned narazil na soud veřejnosti

Ve středu, kdy vláda Petra Fialy oficiálně požádala Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry, proběhla mezi poslanci celodenní debata, během níž u řečnického... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Ministr vnitra Vít Rakušan, který upoutal pozornost diváků sněmovní debaty tím, že během kritických projevů pořád zíral do mobilu nebo notebooku, zveřejnil na Twitteru příspěvek, v němž odpověděl Babišovi na výtky, že vláda po měsíci od svého jmenování nedokázala splnit to, co slibovala.„Tak především začínáme napravovat jeho chaos. Zrušili jsme zbytečný orgán Radu vlády pro zdravotní rizika a vrátili pravomoci ÚKŠ. V naší vládě se nehádá ministr vnitra s premiérem o to, kdo je mocnější,“ uvedl Rakušan.Jako další úspěch nastupující vlády oproti té předchozí uvedl Rakušan to, že se jí podařilo vysoutěžit testy pro školy, které nebyly nakoupeny dříve.„Nic nebude hned, ale váš binec se uklízí strašně těžko a hlavní je, že na tom děláme společně,“ uzavřel Rakušan.Reakce ze sítíMnozí uživatelé Twitteru však s uvedenými přednostmi nadcházející vlády nebyli ochotni souhlasit. Celou řadu komentářů pod příspěvkem ministra tak provázela myšlenka, že není nic, čím by se měl chlubit.„O těch testech nelži, jejich současná zásoba stačí do konce února...,“ poznamenal Forky.„Nesoutěžte o testy, nechte nás volně dýchat a žít !! A hlavně se stále neopírejte a předchozí vládu, nikoho to nezajímá a je to už trapné. Nemyslíte?? Konejte věci pro lidi ČR, ne pro Brusel!! Vy tu jste pro nás, ne my pro Vás!“ připomněla Monika Šudrová.„Nyní je nákup testů a všeho kolem pandemie nesrovnatelně lehčí, tak trochu přibrzděte,“ radil Luboš Kamenský.„Vyhození milionů z okna! A testy pro zaměstnance školy musí hradit ze svých provozních nákladů!“ napsal Nedy.„Pan Babiš měl ve všem pravdu, vše je dohledatelné a lze to ověřit. Jak dlouho chcete ještě vydržet s těmi všemi prázdnými frázemi?“ zeptala se Dana Danuška.„První měsíc a už je mi z Vás zle. Volil jsem Spolu, očekávání jsem velké neměl, ale i tak jsem zklamaný. Jak chce Farský cokoliv uklízet, když bude 8 měsíců pryč? Kdo si může dovolit odjet pryč z práce a dál pobírat plat? Kdo?“ komentoval mastermind199.„Pane ministře, volila jsem Vaši stranu a teď velké zklamání, s tím panem Farským to nemyslíte vážně, že zůstane poslancem, i když na půl roku zmizí do USA, a ty Vaše ministerstva navíc? Začínáte se podobat Babišově vládě - VELKÉ ZKLAMÁNÍ,“ napsala důchodkyně Dana Šťástková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

