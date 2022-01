https://cz.sputniknews.com/20220112/krecek-vyhovi-tisicovkam-vyzev-a-zapoji-se-u-ustavniho-soudu-do-rizeni-o-zruseni-povinneho-ockovani-17189163.html

Křeček vyhoví tisícovkám výzev a zapojí se u Ústavního soudu do řízení o zrušení povinného očkování

Křeček vyhoví tisícovkám výzev a zapojí se u Ústavního soudu do řízení o zrušení povinného očkování

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček oznámil, že se zapojuje do řízení u Ústavního soudu o zrušení části vyhlášky o očkování proti covidu-19. Učinil tak... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Na návrh 14 senátorů bude Ústavní soud projednávat zrušení části vyhlášky o povinném očkování. Ve středu úřad ombudsmana oznámil, že se Stanislav Křeček zapojí jako vedlejší účastník řízení.Vyhláška, kterou loni vydalo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO), nařizuje lidem starším 60 let a vybraným profesím povinné očkování proti koronaviru, a to od začátku března.Když se vyhláška přijímala, nynější ministr zdravotnictví Stanislav Válek (TOP 09) avizoval, že ji zruší. Nyní Válek slibuje, že představí novelu v průběhu února a slíbil, že zruší povinné očkování pro seniory.Ombudsman minulý týden požádal ministra zdravotnictví o informace o plánovaných krocích jeho resortu. Podle Křečkovy mluvčí Markéty Bočkové odpověď zatím neobdržel.Návrh k Ústavnímu soudu podepsalo 14 senátorů. Podle nich nařízené očkování porušuje Listinu základních práv a svobod a vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání. Před odchodem policistů varoval i policejní prezident Jan Švejdar.O osudu vyhlášky bude rozhodovat většinově plénum, ve kterém je nyní 14 ústavních soudců z předpokládaných patnácti.Proti povinnému očkování se již postavila část lékařů, příslušníků integrovaného záchranného systému i armády. V ozbrojených silách mezitím nařídili povinné očkování pro příjem nováčků. Armáda má zhruba 90% proočkovanost.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika, očkování, ústavní soud čr, stanislav křeček