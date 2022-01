https://cz.sputniknews.com/20220112/lubomir-volny-ztraci-svuj-blok-sputnik-zna-exkluzivni-podrobnosti-co-bude-dal-17180311.html

Lubomír Volný ztrácí svůj blok. Sputnik zná exkluzivní podrobnosti, co bude dál

Pokud bude hájit stejnou stranu, tak mu klidně budu nabíjet pušku. V exkluzivním rozhovoru pro Sputnik předsedkyně Volného bloku Jana Volfová otevřeně hovoří o... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Předsedkyně Volného bloku Jana Volfová vydala v úterý prohlášení, ve kterém se distancuje od zneužívání sociálních dávek. Reaguje tím na zprávy, podle kterých bývalý poslanec Lubomír Volný po prohře ve volbách nastoupil na neschopenku. Přitom se ale nadále účastnil demonstrací. Volfová v prohlášení také uvedla, že zahájila kroky pro změnu názvu strany.Sputnik s paní předsedkyní Janou Volfovou o situaci s Volným blokem a Lubomírem Volným hovořil.Paní předsedkyně, co se děje s Volným blokem? Volný blok bude bez pana Volného?Volfová: To nedokážu teď říci, třeba nebude Volný blok, protože mne vyzvali nezpochybnitelní členové Volného bloku dříve České suverenity, abychom se vrátili k původnímu názvu strany vzhledem k mediální kampani vzniklé kritikou čerpání nemocenské Lubomírem Volným.Co zažehlo současnou situaci? Zneužívání sociálních dávek panem Volným?Myslím si, že to je jen ta poslední kapka, kterou pohár přetekl. Již na Republikové radě měla řada krajských předsedů výhrady k veřejnému kritizování členů a představitelů Volného bloku a žádali o řešení věcí uvnitř strany. Což se bohužel nestalo. Nicméně Česká suverenita má dlouhodobě ve svém programu odmítání jakéhokoliv zneužívání sociálních dávek a jen na náznak, že by to mohl dělat i významný člen strany, jsou naši dlouholetí členové velmi citliví.Pan Volný píše o krvavé kapitulaci, o pomluvách a udávání ve stylu StB. O co jde?Pan Volný mne veřejně označil na krajské konferenci za udavačku, která udala jeho neschopenku. Dnes, když víme, že v hledáčku médií už uvízla i paní Zahradníková-Majerová a já mohu jen spekulovat, kdo bude další. Je jasné, že se média na tuhle kauzu pečlivě připravovala. A Lubomír se mi i po tomto zjištění ani nemluvil. Místo toho používá obratů jak na divadle. To velmi dobře umí a oslovil tím i řadu voličů, jen důkazy se moc nezabývá. Já jsem ale člověk, který nikdy nevysloví nic, co nemohu vždy dokázat. I proto se asi naše osobní cesty rozcházejí.Oznámila jste, že jste „zahájila nutné kroky vedoucí k návratu tradičního názvu naší strany a odpojení se od všeho, co nás jakýmkoliv způsobem spojuje s podle nás, zdiskreditovanou značkou Volný blok“. O co konkrétně jde? K návratu k České suverenitě?Ano, jde o návrat k tradičnímu názvu Česká suverenita.Dokážete si představit, že s panem Volným vyjdete na scénu, nebo se budete účastnit společné demonstrace?Dovedu. V téhle zemi nejde o Volfovou ani o Volného, ale o svobodu a suverenitu a konec diktátu Bruselu. Proto jsem tehdy poslance Volného oslovila, abychom se pokusili změnit situaci demokraticky volbami. A pokud nás jednou donutí „jít na barikády“, a on bude hájit stejnou stranu, tak mu klidně budu nabíjet pušku.Jde mi o zemi, lidi, vlast, domov. Je jedno, jak to nazveme, ale prostě za místo, kde žili moji rodiče a prarodiče a kde chci, aby mohli v klidu a svobodně žít i moje děti. Za tohle budu bojovat po boku každého.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

