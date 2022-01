https://cz.sputniknews.com/20220112/marcek-ak-nebude-v-bratislavskych-uliciach-aspon-pol-miliona-udi-tak-sa-na-slovensku-nic-nezmeni-17182357.html

Marček: Ak nebude v bratislavských uliciach aspoň pol milióna ľudí, tak sa na Slovensku nič nezmení

Peter Marček je podnikateľ, bývalý poslanec NRSR a bývalý člen strany SME rodina, ktorý dnes organizuje v Bratislave protesty proti súčasnej vládnej koalície... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Pán Marček, založili ste dve politické zoskupenia: Hnutie za demokraciu a Stranu občanov Slovenska, s ktorými ste nemali úspech v parlamentných voľbách. Obidve ste zverili do rúk iných. Jedna Republika dnes získava s Uhríkom spolu aj s vaším pôsobením v strane v prieskumoch vyše päťpercentnú hranicu a druhá SME rodina pod Kollárom je súčasťou vládnej koalície. Nepociťujete trochu aj výčitky svedomia z toho, že ste sa vlastne aj Vy podieľali na vzniku súčasnej vládnej koalície?Marček: Je to presne tak, ako keby by ste sa vynálezcu Nobela spýtali, či nemá výčitky svedomia, že jeho vynález – dynamit, ktorý mal pôvodne slúžiť baníkom v bani a kameňolome na uľahčenie práce, použili aj vo vojne na zabíjanie ľudí a ničenie infraštruktúry. Tak ako Nobel nemôže za to, čo iní urobia s jeho dobre mieneným vynálezom, tak ani Peter Marček nemôže byť zodpovedný za to, čo so stranou urobil a ako s ňou naložil Boris Kollár. Aj keď sa cítim plný síl, zveril som kormidlo do rúk mladším. Verím však, že s Millanom Uhríkom to do tretice vyjde. S HZD sa nám podarilo dosiahnuť najvyššiu ústavnú funkciu prezidenta republiky, z druhého politického subjektu vzišiel predseda parlamentu a pevne verím, že do tretice to bude premiér.Ste organizátorom mnohých protestov proti súčasnej vláde. Mohli by ste vymenovať hlavné dôvody, prečo zvolávate ľudí na námestia?Pretože väčšina ľudí čaká na možnosť, ako vyjadriť svoj hlboký nesúhlas s touto vládou . Organizujem ich aj pre tých, ktorí sa nespoliehajú na to, že im slobodu vybojujú iní. O slobodu treba bojovať každý deň, pretože tí „hore“ budú dennodenne špekulovať, ako ju ľuďom najskôr regulovať, potom obmedziť a nakoniec úplne zobrať. Ja zvolávam ľudí na námestia už od roku 2015. Žiaľ, súčasní vládni politici sú voči protestom apatickí a nemajú takú politickú kultúru ako senátori v Starom Ríme, kde platilo vox populi – vox Dei, čiže hlas ľudu – hlas boží.Nie je to aj tým, že Vás predseda strany Kollár a spol. po krátkom čase poslancovania aj s dvoma kolegami v parlamente (Holubekom a nečlenkou strany Šimkovičovou) vystrnadiili zo strany, ktorú ste založili?Zbavili sa nás preto, lebo sme nemohli hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo je v rozpore s poslaním a povahou poslaneckého mandátu.Nezdá sa Vám, že ľudia sú zväčša apatickí k protestom, že by si to žiadalo vyššiu účasť. Čo si myslíte, v čom to väzí? Iba v protipandemických opatreniach?Slovenský národ je múdry a dôverčivý národ, ktorý má obrovskú mieru trpezlivosti, ale keď pohár pretečie, tak vtedy spozná nepriateľ slovenského národa jeho obrovskú silu ducha a odvahy. Geneticky má skúsenosť s bojom za slobodu a za štátnosť, ako bolo napríklad Slovenské národné povstanie. Staršia generácia, ktorá poznala totalitu a váži si slobodu a aj slobodu slova, nadobúda na sile a nádeji, že sa podarí zastaviť narastanie diktatúry súčasnej vlády a mladšie generácie nebudú indoktrinované sorošovskou propagandou na školách a nebudú naslepo veriť tomu, čo im korporátne médiá naservírujú na podnose. Slováci ako národ a ako vždy v minulosti, čakajú na lídra alebo na subjekt, ktorý ich presvedčí a povedie v boji proti neprávostiam. Ďalšej skupine chýba uveriteľný líder alebo subjekt, ktorí už nesklame. Chceme zabrániť, tomu aby ľudia na Slovensku nepadli na úplne dno.Ktoré kroky a opatrenia súčasnej vládnej garnitúry najviac prekážajú ľuďom a samozrejme aj Vám?Ľudia sú veľmi senzitívni a ak im začnete ohrozovať ich každodenný život, ako je chodenie do práce, v súčasnosti moderné nechodenie do školy ich detí, obmedzovanie ich sociálnych kontaktov tým, že nemôžu ísť ani do reštaurácie, rušenie drobných a malých podnikateľov a ochrana veľkých zahraničných obchodných centier, tak sa veľmi rýchlo stotožnia s nasledujúcimi označeniami: obmedzovanie ľudských práv a dokonca aj marenie ich politických práv ako nástroja na zmenu vlády, ktorá im prinesie životné podmienky, na aké majú ľudia nárok a na ktoré boli do príchodu tejto jalovej vlády zvyknutí. Všetky zákazy a protiústavné príkazy majú ľudia v pamäti a ak sa dali oklamať skorumpovanými médiami, tak iba raz a v deň volieb nám ľudia presne ukážu, čo im prekážalo.Pred časom ste organizovali protesty proti exprezidentovi Kiskovi, ale Slováci vymenili chlapskú za ženskú ruku - rovnako neskúsenú politickú novicku. No bezzubosť teda neobjektívnosť hlavy štátu aj v podobe Čaputovej smerom k vládnej koalícii je viac ako okatá. Ako sa na počínanie našej prezidentky pozeráte?Veď ste to pomenovali – „Kiska v sukni“. Pri poslednej voľbe prezidenta sa zopakoval rovnaký scenár – médiá ohlúpli ľudí, namotali ich na fatamorgánu „bojovníčky zo skládky“. Už nám konečne došlo, že zlo bude vždy zlom a Čaputová to už aj dokazuje. Slovensko by si naozaj po experimentoch mediálneho marketingu zaslúžilo skutočne národného a ľudového prezidenta, štátnika na úrovni a nie fejkový médiami a photoshopom vylepšený obraz.Nekoliduje toto vaše vyjadrenie s prieskumami verejnej mienky, v ktorých je Čaputová najdôveryhodnejším slovenským politikom?Myslím si, že v tomto štáte už nikto neverí prieskumom verejnej mienky, ktoré sú priam oslavou prezidentky. Ľudí viete oklamať len raz. Slovenský národ je dobrý a dôverčivý národ, ale keď ho raz sklamete, dôveru si nezískate naspäť ani týmito poslednými pokusmi o zmenu verejnej mienky. Choďte medzi ľudí. Mňa verejná mienkanezaujíma, ja som človek, ktorý miluje ľudí. Chodí medzi nich a rozpráva sa s nimi. Viete, politiku treba začínať zdola - od ľudí, teda tam, kde je sila. Časy kedy mienku ľudí tvorili média je neprekonateľne preč. Nový svetový poriadok má trhliny a ľudia na Slovensku si vyhľadávajú nové zdroje informácií. Trend sociálnych sieti, ktorí rozbehla pravica a ktorý im pomohol vyhrať voľby a vznik Radičovej vlády, pomáha ľudom orientovať sa a na vyjadreniach politikov si vystavať vlastný názor. Prostriedky, s ktorými bojovali sa začínajú otáčať proti nim. Rovnako, ako začína byť neúčinná metóda mainstreamových médií, že “my Vám teraz povieme to, čo si Vy máte myslieť“.Zakaždým organizujete protesty v hlavnom meste. Nebolo by treba zájsť aj do iných veľkých miest Slovenska? Uvažujete aj o takýchto možnostiach, pretože Slovensko nie je iba Bratislava?Slovensko je malé a Slováci by mali pochopiť, že Bratislava je hlavné mesto každého Slováka, že v v nej sídli nielen vláda, parlament, ministerstvá a úrady, ale v hlavnom meste je každý doma a musí to dať najavo, nech je aj zo stredného, či východného Slovenska. Treba si len sadnúť do vlaku, autobusu či do auta a ukázať zdvihnutú päsť tejto vláde, ktorá nepočúva národ. To nevylučuje, že spolu s protestom v hlavnom meste sa nemôžu konať aj regionálne protesty. Ale ak v Bratislave nebude v uliciach aspoň pol milióna ľudí, tak sa tu nič nezmení.V súčasnej vláde sa objavili dvaja noví Biľaci – ministri Naď a Korčok, ktorí sa snažia skopírovať počin piatich komunistov z roku 1968, kedy k nám pozvali Sovietske vojská spolu s vojskami Varšavskej zmluvy okrem Rumunska. Čo si myslíte o pripravovanej zmluve Slovenska s USA, keď ignorujú aj právne pripomienky generálneho prokurátora Žilinku?Je to akt vlastizrady, kolaborácie, okupácie a zriadenie amerického vysunutého „Protektorátu Slovensko“. Je to vtiahnutie Slovenska a všetkých Slovákov do priamej konfrontácie USA s Ruskou federáciou. Raz sme si to už vyskúšali a výsledok ? Celý svet spoznal ako dopadla II. svetová vojna. Je to bratovražedná zrada na našej slovanskej duši - Američanmi vycvičenými agentmi ich záujmov. Sovietske vojská tu boli 23 rokov, odborníci hovoria, že táto zmluva zakladá nekonečnú prítomnosť nielen amerických vojsk, ale aj personálu a tajných agentov na večné časy a nikdy inak. Touto zmluvou sa vzdávame svojej suverenity a zbavujeme cudzie vojska podrobiť sa trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti. Preto treba zabrániť ratifikácii tejto vlastizdradnej dohody všetkými možnými prostriedkami. Národ sa musí zobudiť, inak môžeme stratiť našu štátnosť. Máme generálneho prokurátora, ktorý je na pravom mieste. Neakceptovanie jeho pripomienok je porušením legislatívneho procesu. A ak nie je legislatívny proces v súlade s pravidlami, tak aj jeho výsledok by mal byt neplatný.Čo si myslíte, čo zásadné sa stane v slovenskej politike v roku 2022?Zásadné nič, pretože meniť reálne veci môže len vláda, ktorá rozumie vlastnému národu a nie vláda, ktorá počúva diktát spoza oceánu. Ale nevylučujem, že ak ľudia tejto vláde nedajú jasne najavo, kde sú naše občianske červené čiary, ktoré táto vládna junta nemôže prekročiť, tak sa môže táto skupinka neschopných, ale inak schopných na všetko, dotiahnuť posledné skrutky nového totalitného režimu a nastolenie policajného štátu...Ďakujem za rozhovorSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

