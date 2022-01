https://cz.sputniknews.com/20220112/muze-vyvolat-srdecni-zastavu-dietolozka-odhalila-nejnebezpecnejsi-koreni-17177961.html

Může vyvolat srdeční zástavu. Dietoložka odhalila nejnebezpečnější koření

Podotkla, že tuto přísadu je nutné využívat s mírou. V případě předávkování má muškát nadměrný povzbuzující účinek na nervovou soustavu.„Vznikají akutní psychózy, mohou přijít také halucinace a blouznění. Člověku se například zdá, že jeho blízký je ve skutečnosti jeho zapřisáhlým nepřítelem, který mu v něčem brání, zbavuje ho vůle, a za to chce člověk přítele zabít,“ varovala Solomatinová.Podle slov dietoložky lidé, kteří zneužívají muškát, mají často nevolnost, křeče a zvracení. „Trpí tím játra, protože se to snaží odstranit. Trpí tím také mozek,“ řekla lékařka.Solomatinová varovala, že v některých případech může být předávkování tímto kořením smrtelně nebezpečné.Začínají poruchy kardiovaskulárního systému, křeče, nadměrné pocení. Může to způsobit srdeční zástavu, má-li člověk vedlejší nemoci a sní-li příliš mnoho muškátu.Proto odbornice doporučuje využívat tuto přísadu v malém množství, „doslova na špičce nože“, abychom neuškodili svému zdraví. Podle slov lékařky obsahuje muškátový oříšek mnoho užitečných látek. „Urychluje přenos nervového impulsu a v adekvátním množství nám pomáhá se soustředit, vykonat rychle nějakou práci a připravit se na zkoušky,“ řekla lékařka.Je kromě toho mohutným antioxidantem, který má protizánětlivý účinek a snižuje hladinu cholesterolu, dodala Solomatinová. Zdůraznila však, že někteří lidé by neměli konzumovat muškát ani v malém množství. Jde především o lidi se zvýšenou nervovou dráždivostí, kteří trpí nespavostí a neurologickými nemocemi, a také ty, kdo mají problémy s trávicím ústrojím a vylučovací soustavou.Muškátový oříšek může vyvolávat chuť na jídlo. A proto bychom ho při hubnutí neměli užívat, stejně jako jiné koření. Když člověk prostě udržuje tělesnou hmotnost, může ho využívat, ale jen v malém množství. Zlepší to metabolické procesy.Řada dřívějších výzkumů ukázala, že skořice může snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi nemocných cukrovkou druhého typu. Dobrovolníci, kteří se experimentu zúčastnili, užívali v průběhu čtyř měsíců až šest gramů skořice denně. V důsledku toho se cítili mnohem lépe.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

