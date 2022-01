https://cz.sputniknews.com/20220112/na-hranici-bylo-zavrazdeno-pres-240-bezencu-oznamil-zbehly-polsky-vojak-17181794.html

Na hranici bylo zavražděno přes 240 běženců, oznámil zběhlý polský voják

Na hranici bylo zavražděno přes 240 běženců, oznámil zběhlý polský voják

Polští vojáci zavraždili na hranici přes 240 migrantů. Sdělil to běloruskému vyšetřovacímu výboru voják Emil Czeczko, který požádal o politický azyl. 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T15:58+0100

2022-01-12T15:58+0100

2022-01-12T15:58+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

polsko

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16451444_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_1d6bbe87fc9a88d07e068ab9f8d5fd67.jpg

„V průběhu vyšetřování trestního případu Emil Czeczko uvedl, že se od 8. června roku 2021 účastnil spolu se svými kolegy organizovaných vražd v pohraničním pásmu a v blízkosti obce Siemianówka. Podle slov vojáka ví o vraždách více než 240 lidí,“ uvádí se ve zprávě rezortu.Czeczko byl zadržen 16. prosince v pohraničním pásmu. Požádal Minsk o politický azyl „kvůli nesouhlasu s politikou, kterou provádí Polsko vůči migrační krizi a s praxí nehumánního zacházení s běženci“. Muž obvinil Varšavu ze systematických vražd migrantů a dvou dobrovolníků, přiznal se, že sám musel střílet na běžence. Polské úřady ho obvinily z dezertérství a vyhlásily po něm pátrání. Hrozí mu až desetileté vězení.V létě se zvýšil na hranici Běloruska s Polskem a s baltskými zeměmi počet běženců z blízkovýchodních a afrických zemí, kteří se snaží dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila začátkem listopadu, kdy se shromáždily u drátěných zátarasů asi dva tisíce lidí. Polští vojáci zabránili několika pokusům o proražení zátarasů, mj. i za pomoci slzného plynu. Nelegální migranti na místě založili tábor. Běloruští pohraničníci nejednou ohlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na území Běloruska. Západní země uvalují odpovědnost za tyto události na Bělorusy, v Minsku ale všechna obvinění odmítají. Prezident Alexandr Lukašenko upozornil na to, že jeho země už nebude zadržovat proud běženců, kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“.V Bělorusku připravili pro ubytování migrantů dopravní a logistické středisko, které se nachází nedaleko pohraničního kontrolního stanoviště. Část běženců se vrací do vlasti, a to jak evakuačními lety, tak i individuálně. Podle oficiálních údajů zůstávalo v táboře koncem minulého roku kolem 600 běženců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220107/na-kamion-s-migranty-ktery-jel-do-rakouska-strilela-madarska-policie-17117978.html

bělorusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, polsko, migranti