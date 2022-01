https://cz.sputniknews.com/20220112/nemecko-verejne-vyhlasilo-valku-telegramu-prohlasila-zacharovova-17191604.html

Německo veřejně vyhlásilo válku Telegramu, prohlásila Zacharovová

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se domnívá, že Německo veřejně vyhlásilo válku messengeru Telegram. 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Předtím německá ministryně vnitra Nancy Feaserová připustila zablokování messengeru Telegram v zemi jako poslední možnost, pokud by se nenašlo celoevropské řešení, které by vyhovovalo požadavkům místní legislativy. Kromě toho německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann hovořil o „milionových“ pokutách na adresu messengeru Telegram v souvislosti s porušením německého práva a připomněl, že firma musí v zemi jmenovat kontaktní osobu a zajistit fungování mechanismu pro informování sociální sítě o protiprávním obsahu.Zacharovová na svém kanálu Telegram připomněla, že dříve Feaserová v rozhovoru pro noviny Zeit přímo připustila zablokování messengeru Telegram v zemi, pokud nebude nalezeno celoevropské řešení, které by vyhovovalo požadavkům místní legislativy, a vyslovenou hrozbu posílil německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann, který v rozhovoru pro Bild am Sonntag pohrozil zakladateli messengeru Pavlu Durovovi mnohamilionovými pokutami.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

