https://cz.sputniknews.com/20220112/nove-sankce-proti-rusku-a-osobne-putinovi-bily-dum-je-mel-podle-medii-podporit-17185901.html

Nové sankce proti Rusku a osobně Putinovi? Bílý dům je měl podle médií podpořit

Nové sankce proti Rusku a osobně Putinovi? Bílý dům je měl podle médií podpořit

Američtí demokratičtí senátoři ve středu představí nový balíček sankcí proti Ruské federaci, které se mají týkat také osobně prezidenta Vladimira Putina. Nové... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T14:25+0100

2022-01-12T14:25+0100

2022-01-12T14:25+0100

svět

vladimir putin

nato

rusko

usa

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/708/23/7082309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f559c554fde09773b9c3f1f01ba4b06b.jpg

Americké sankce navrhované demokraty proti Ruské federaci se mohou dotknout vysoce postavených ruských vojáků a úředníků, včetně prezidenta RF Vladimira Putina, a také bank a systému SWIFT.Bílý dům podporuje návrh zákona o sankcích proti Ruské federaci navržený americkými demokraty, píše list s odvoláním na zástupce Rady národní bezpečnosti USA.Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu na nikoho útočit. Výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro rozmístění další vojenské techniky NATO poblíž ruské hranice. Ruské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že výroky Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou směšné a nebezpečné.Kyjev a západní státy přitom nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Tiskový mluvčí ruského prezident Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. To podle něj nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jednání Rady Rusko-NATOV sídle Severoatlantické aliance v Bruselu dnes začalo jednání Rady Rusko-NATO. Setkání se pořádá v návaznosti na jednání o bezpečnostních zárukách mezi Ruskem a Spojenými státy americkými, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. ledna v Ženevě.Uvádí se, že Rusko na prvním zasedání Rady za poslední dva roky zastupuje meziresortní komise ministerstva zahraničí a Ministerstva obrany. Ruskou diplomacii bude zastupovat náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško.Jak již bylo řečeno, dnešní zasedání navazuje na dřívější jednání mezi Ruskem a Spojenými státy. Během setkání se očekává, že se strany pokusí prodiskutovat vzájemné obavy o evropskou bezpečnost, snížení rizik a kontrolu zbrojení. Předpokládá se, že jednání potrvají asi tři hodiny.Den po zasedání Rady Rusko-NATO se budou konat ještě konzultace na vídeňské půdě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220112/v-kremlu-odpovedeli-na-americke-namitky-ohledne-vojenskych-cviceni-17183682.html

https://cz.sputniknews.com/20220112/v-bruselu-zacalo-zasedani-rady-rusko-nato-17180173.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, nato, rusko, usa, sankce