Otec Djokoviče: Novak ukázal, že 30 milionů Australanů bylo drženo v otroctví

Otec Djokoviče: Novak ukázal, že 30 milionů Australanů bylo drženo v otroctví

Novak Djokovič jako největší vítěz vzejde ze situace, která se mu stala v Austrálii, prohlásil v rozhovoru pro bulharskou televizi bTV otec tenisty Serjan... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

„Musíme hlasitě a jasně hovořit o tom, čemu věříme. Právě tohle dělá teď Novak a právě tohle posléze vyvolalo nenávist v Austrálii. Celé dva roky bylo třicet milionů lidí v této zemi drženo v otroctví a ve vězení. A nakonec za nimi přijel Novak Djokovič, který řekl: „Vyjděte, přestaňte pouštět armádu do svých domovů a nenechte se zatknout jen proto, že se odmítáte očkovat.“ Nebudu se do tohoto tématu podrobně pouštět, ale očkování je právem lidí na svobodnou volbu!“ prohlásil.Podle Serjana Djokoviče by člověk neměl dovolit, aby se na něj dívali shora.Australský incident O tenistovi Novaku Djokovičovi se pravděpodobně nikdy tak aktivně nepsalo jako nyní. Důvodem je jeho problém na Australian Open, kdy chtěl do země přiletět na základě zdravotní výjimky z povinného očkování. Australské úřady ale zrušily jeho vízum a rozhodly o deportaci Djokoviče, protože jeho zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru údajně nebyla legitimní. Srbský sportovec se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Australský soud pak rozhodl, že usnesení pohraničních sil, které odebraly Djokovičovi vízum a odepřely mu vstup do země, bylo nesprávné. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

