Pekarová Adamová si za svým prohlášením stojí. Neziskovka pro pomoc uprchlíkům jásá. Oč jde?

Pekarová Adamová si za svým prohlášením stojí. Neziskovka pro pomoc uprchlíkům jásá. Oč jde?

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová je stále přesvědčená, že maďarský premiér Viktor Orbán musí skončit. Šéfka TOP 09 nevidí problém ani v tom, že... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Kontroverzní facebookový příspěvek Markéty Pekarové Adamové zveřejněný na konci minulého týdne, v němž politička vyjádřila naději, že opozice v Maďarsku dokáže porazit stranu premiéra Viktora Orbána v nadcházejících volbách do tamního parlamentu, způsobila vlnu kritiky na adresu předsedkyně Sněmovny. Nehledě na to Adamová svého kroku nelituje a dnes opakovaně uváděla, že dlouhodobě má kritický názor vůči Orbánovi, který podle jejího přesvědčení oslabuje demokracii ve své zemi.Otevřená kritika vůči předsedovi maďarské vlády ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky těší nejen politické soupeře Orbána a příznivce liberálního politického proudu v Evropě, ale i předsedu české neziskovky Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka. Šéf české nevládní organizace na svém twitterovém účtu vyjádřil podporu Markétě Pekarové Adamové a označil Viktora Orbána za diktátora.Klaus požaduje odvolání AdamovéVýroky Pekarové Adamové na adresu premiéra přátelské země považuje český exprezident Václav Klaus za zcela nepřijatelné a myslí si, že je to důvod k tomu, aby šéfka TOP 09 opustila funkci předsedkyně Sněmovny.Klaus proto vládu vyzval, aby se od vystupování Pekarové Adamové oficiálně distancovala a ujistila Maďarsko, že nejde o oficiální postoj České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

Zprávy

