Quebec pořádně zavaří covidovým antivaxerům. Chystá pro ně speciální „zdravotní daň“

Quebec pořádně zavaří covidovým antivaxerům. Chystá pro ně speciální „zdravotní daň"

Kanadská frankofonní provincie Quebec se rozhodla, že v brzké době zavede novou „zdravotní daň“, která se dotkne výhradně lidí odmítajících očkování proti... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

O novince informovala v úterý agentura AFP. Podle Legaulta je v provincii zcela nenaočkováno asi deset procent obyvatel. Stojí si však za tím, že tato menšina antivaxerů nesmí „škodit“ zbylým 90 procentům. Novou daň vysvětloval mimo jiné i tím, že neočkovaní lidé tvoří polovinu všech případů na jednotkách intenzivní péče.Naznačil také, že daň by měla být poměrně vysoká. Nebude se však týkat těch, kteří se nemohou nechat naočkovat ze zdravotních důvodů.Připomeňme, že epidemiologická situace v osmimilionové provincii je následující – v nemocnicích leží 2742 pacientů s covidem, přičemž 255 jich je umístěno na jednotkách intenzivní péče.Vzhledem k šíření se nemoci v Quebeku od 30. prosince platí přísná opatření. Mezi ně patří například zákaz nočního vycházení od 22. hodiny večerní do 5. hodiny ranní nebo zákaz soukromých akcí. Zároveň je při vstupu do zdravotnických zařízeních, barů, divadel či krytých sportovišť vyžadováno potvrzení o očkování.Zajímavé je i to, že v kanadské provincii v posledních třech dnech výrazně vzrostl zájem o očkování. Stalo se tak poté, co vláda oznámila, že od 18. ledna budou smět nakupovat ve státních obchodech s alkoholem a marihuanou pouze vakcinovaní lidé. To zřejmě donutilo lidi, aby vakcinaci podstoupili a svědčí o tom i údaje. Tamní ministr zdravotnictví Christian Dubé na Twitteru totiž uvedl, že objednávky na první dávku očkování stouply z přibližně 1500 denně na zhruba 6000 denně.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

