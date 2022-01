https://cz.sputniknews.com/20220112/revoluce-odpurci-covidovych-certifikatu-se-pokusili-vzit-utkem-bulharsky-parlament-17184619.html

„Revoluce!“ Odpůrci covidových certifikátů se pokusili vzít útkem bulharský parlament

„Revoluce!“ Odpůrci covidových certifikátů se pokusili vzít útkem bulharský parlament

Ve středu se před parlamentem Bulharska shromáždila demonstrace proti takzvaným zeleným certifikátům. Podle médií se demonstrující pokusili do budovy Národního... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T13:41+0100

2022-01-12T13:41+0100

2022-01-12T13:47+0100

svět

bulharsko

demonstrace

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/17184845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f45b5d6bad8841d37194a3a0c5af4fb.jpg

Několik stovek lidí se shromáždilo před Národním shromážděním v Sofii. Jejich požadavkem je zrušení zelených certifikátů a povinného očkování.Podle novináře Georgi Goteva se účastníci akce pokusili „vtrhnout“ do Parlamentu. Informaci potvrdila i bulharská zpravodajská agentura Sofia News Agency. Novinářům agentury BTA se podařilo pokus o prolomení policejního kordonu prolomit nahrát na video.Nyní je situace klidná, ale na místě je přítomno velké množství policistů, včetně těžkooděnců. Někteří policisté mluví s protestujícími. Policisté vyzvali demonstranty, aby neeskalovali napětí. Na místo bylo povoláno vodní dělo. Mezi demonstranty policisté zadrželi mladého muže s plynovou pistolí. V davu se ozývá skandování. Lidé mimo jiné křičí „Revoluce!“ a „Svoboda!“. Někteří bubnují a pískají do píšťal. Někteří na protest proti vládním opatřením zapalují roušky.Zelené pasy, které prokazují očkování, prodělání covidu nebo negativní test, jsou mimo jiné nutné i pro vstup do budovy Parlamentu, a to i pro zákonodárce. Proti tomuto opatření se postavila nacionalistická strana Vazrazhdane (Obrození), která organizovala několik demonstrací, včetně této. Vazrazhdane má 13 z 240 míst v parlamentu. Organizátoři demonstrace ohlásili účast 10 tisíc lidí.Covidový certifikát je vyžadován i pro vstup na řadu vnitřních akcí, restaurací či ochodních center nebo fitness. Certifikát se nevyžaduje pro vstup do lékáren, bank a obchodů s potravinami.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bulharsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulharsko, demonstrace, koronavirus