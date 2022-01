https://cz.sputniknews.com/20220112/rusko-cr-vi-co-ma-udelat-aby-bylo-vyrazeno-ze-seznamu-zemi-ktere-se-nechovaji-pratelsky-vuci-rf-17189991.html

Rusko: ČR ví, co má udělat, aby bylo vyřazeno ze seznamu zemí, které se nechovají přátelsky vůči RF

Rusko: ČR ví, co má udělat, aby bylo vyřazeno ze seznamu zemí, které se nechovají přátelsky vůči RF

Náměstek ministra zahraničí Ruské federace Alexandr Gruško se během dnešní tiskové konference dotkl tématu česko-ruských vztahů. Ruský diplomat ve své odpovědi... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T18:23+0100

2022-01-12T18:23+0100

2022-01-12T19:52+0100

česko

rusko

seznam

diplomatické vztahy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/703/41/7034121_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_f03e0e1f377070da0cd8d071fa912e16.jpg

Na tiskové konferenci, na níž byly shrnuty výsledky dnešních jednání v rámci Rady Rusko-NATO, padla slova i o vztazích mezi Ruskou federací a Českou republikou, které se značně zhoršily v loňském roce v důsledku kauzy Vrbětice a následného vzájemného vyhoštění diplomatů. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexandr Gruško v průběhu konference odpověděl na otázku novinářů o perspektivě česko-ruských vztahů, které podle jeho slov záleží na postupu české strany. Lipavský o vztazích s RuskemMinistr zahraničí Jan Lipavský v Otázkách Václava Moravce na konci minulého týdne prohlásil, že nepovažuje za normální, že česko-ruské vztahy jsou teď na bodu mrazu. Podle Lipavského je zapotřebí vrátit se do normálu a česká diplomacie bude podle něj hledat způsob, jak rozmrazit současné vztahy.Ministr považuje za důležité, aby kontakty s Ruskou federací na oficiální úrovni byly konečně rehabilitovány.Kauza VrběticeTehdejší premiér Andrej Babiš a bývalý vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoli přátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, seznam, diplomatické vztahy