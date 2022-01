https://cz.sputniknews.com/20220112/rusko-obvinili-z-plynove-krize-v-evrope-17188968.html

Rusko obvinili z plynové krize v Evropě

Rusko obvinili z plynové krize v Evropě

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol obvinil Rusko z prohlubování plynové krize v Evropě tím, že záměrně omezuje dodávky. Jeho... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T17:11+0100

2022-01-12T17:11+0100

2022-01-12T17:11+0100

svět

gazprom

plyn

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15253924_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb4b306de2f8f3f27f649ff760c27947.jpg

„Domníváme se, že na evropském trhu s plynem jsou silné prvky napětí kvůli krokům Ruska,“ řekl Birol a dodal, že akce Moskvy se časově shodují s obdobím geopolitického napětí kolem Ukrajiny.Podle Birola by Gazprom mohl při dobré vůli zvýšit dodávky minimálně o třetinu skutečných objemů. Šéf IEA také řekl, že hlavním důvodem nedostatku plynu v evropských zásobnících jsou akce ruského koncernu: v současnosti jsou zásobárny naplněny z 50 procent, nikoli ze 70, jak je obvyklé.Na závěr Birol doporučil evropským zemím včetně Velké Británie, aby se připravily na budoucí krize na trhu s plynem. Aby se vyhnuly následkům, měly by si vytvořit vlastní zásoby a další úložiště.Ruská vláda zastoupená profilovým vicepremiérem Alexandrem Novakem se domnívá, že za situaci na evropském plynovém trhu jsou odpovědné společnosti v regionu, které odmítly investovat do vlastní produkce a uzavírat dlouhodobé smlouvy s Ruskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211223/putin-doporucil-obracet-se-kvuli-vysokym-cenam-za-plyn-na-instituce-eu-16960841.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, plyn, eu