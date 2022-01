https://cz.sputniknews.com/20220112/setreni-se-nekona-nova-vlada-se-neobejde-bez-bodyguardu-i-kdyz-za-to-babise-drive-kritizovala-17178199.html

Šetření se nekoná? Nová vláda se neobejde bez bodyguardů, i když za to Babiše dříve kritizovala

Šetření se nekoná? Nová vláda se neobejde bez bodyguardů, i když za to Babiše dříve kritizovala

Nová vláda se kasala, jak moc má v plánu šetřit, zatím tak ale nečiní. Platí to alespoň co se bezpečnosti ministrů týče. Vypadá to totiž, že se členové vlády... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T12:35+0100

2022-01-12T12:35+0100

2022-01-12T12:35+0100

česko

peníze

vláda

ministr

policejní ochrana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/12964101_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_64baac77db624a2142221f82c82c6c11.jpg

Před volbami i krátce po nich někteří z členů Fialova kabinetu avizovali, že se bez policejních bodyguardů obejdou. Nicméně, svá místa už mají ministři jistá, a tak zřejmě „skutek utek“. Z původního plánu redukovat rozbujelý systém ministerských ochranek tak moc nezbylo. Zřejmě totiž prozatím vše zůstane při starém. Důvod? Tím je údajně doporučení bezpečnostních složek.Příkladem je například ministr financí Zbyněk Stanjura, který si dřív stál za tím, že se bez ochranky obejde.Teď je ale situace jiná. Ochranku si nakonec nechává.A stejně je tomu i u ministra průmyslu a obchodu Jozef Síkela. I v jeho případě to vypadalo, že nepůjde ve stopách svého předchůdce Karla Havlíčka, a bodyguardů se vzdá. Ani to ale nedopadlo. A důvodem je znovu doporučení bezpečnostních složek státu.Domnívá se však, že tomu tak nebude napořád a dle svých slov je připraven požádat o zrušení příslušného usnesení vlády, jakmile důvody pominou.Jedinou změnou v nové vládě, pokud jde o ochranku, je to, že bodyguardy nemá ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.Pokud totiž zabrouzdáme do minulosti, většina předchozích „covidových“ ministrů zdravotnictví bodyguardy disponovala, i když jen „krátkodobě“. Zmiňme například Válkova předchůdce Adama Vojtěcha, který měl dokonce čelit výhrůžkám.Ochrana ministrů se prodražíNicméně, policejní ochrana ministrů rozhodně není levným špásem a pěkně se prodraží. Uvádí se, že náklady dle kvalifikovaných odhadů mohou u jednoho ministra přesahovat i sto tisíc korun denně.Za touto částkou je to, že jednoho člena vlády mnohdy hlídá až 25 policistů, kteří jsou rozděleni na směny. Navíc členy vlády na všech cestách doprovázejí v drahých vozech BMW či Audi. V případě zesílené ochrany se pak počet tělesných strážců i aut ještě zvyšuje.Summa summarum, ochrana jednoho člena vlády tak ročně vyjde na miliony korun či inižší desítky milionů.Nutno však dodat, že ne vždy ministři o ochranku stojí. Někdy ji odmítají, ale často jim je vnucena bezpečnostními složkami, kde se angažuje kromě Ochranné služby Policie ČR i Bezpečnostní informační služba ČR (BIS). Argumentují tím, že stát by stejně nijak neušetřil, protože by příslušníci této specializované policejní složky jen „seděli bez práce na základně“ a stát by je musel platit tak či onak.Podobnou zkušenost z praxe s policejní ochranou vylíčil i bývalý ministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle jeho mínění mají policisté tendenci bezpečnostní rizika spíše zveličovat.Zajímavým zjištěním je i to, že pokud srovnáme ČR a Slovensko, zjistíme, že počet chráněných osob z řad ministrů je v Česku oproti Slovákům dvojnásobný.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220112/odbornici-meli-pravdu-v-cesku-pribylo-pres-12-tisic-nakazenych-covidem-19-17177109.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peníze, vláda, ministr, policejní ochrana