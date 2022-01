https://cz.sputniknews.com/20220112/skoro-jako-lide-delfini-samice-si-proces-pareni-uzivaji-ukazuje-nova-studie-17189716.html

Skoro jako lidé. Delfíní samice si proces páření užívají, ukazuje nová studie

Skoro jako lidé. Delfíní samice si proces páření užívají, ukazuje nová studie

Podle studie, která vyšla 10. ledna v časopise Current Biology, mají delfíni stejně jako lidé funkční klitoris. Zjištění jsou založena na objevu, že struktura... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T23:43+0100

2022-01-12T23:43+0100

2022-01-12T23:43+0100

věda a technologie

sex

biologie

delfín

studie

biologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/679/01/6790130_0:92:3317:1958_1920x0_80_0_0_356b27acd9da01816b113d001c8bf08d.jpg

„Delfínův klitoris má mnoho rysů, které naznačují, že jeho funkcí je potěšit samici,“ říká první autorka Patricia Brennanová, odborná asistentka biologických věd na Mount Holyoke College v USA.Vědci věděli, že delfíni jsou vysoce sociální. Mají sex po celý rok nejen kvůli rozmnožování, ale berou ho i jako způsob vytváření a udržování sociálních vazeb. Bylo také zaznamenáno, že delfíní samice mají klitoris v pochvě v místě, které by pravděpodobně způsobilo stimulaci během kopulace. Existují také zprávy o samicích, které si navzájem třely klitorisy pomocí čenichů a ploutví.V nové studii se Brennanová a její kolegové rozhodli lépe porozumět struktuře klitorisu delfína. Zaměřili se proto na 11 samic, které zemřely přirozenou smrtí. Vědci u zvířat zkoumali přítomnost, tvar a konfiguraci erektilních tkání. Zabývali se také tím, jak nervová vlákna putují tkáněmi. To, co viděli, podporuje myšlenku fungujícího klitorisu u delfínů.Brennanová také poznamenala, že erektilní těla delfínů se zdají být z hlediska tvaru docela podobná erektilním tkáním u lidí, upozorňuje média.Dodala, že tvar erektilní tkáně se mění s tím, jak zvířata dospívají. To naznačuje, že získává funkční roli. Studie dále ukazují, že tělo klitorisu má velké nervy a mnoho volných nervových zakončení přímo pod kůží, která je tam mnohem tenčí než v okolní kůži. Našli také genitální tělíska podobné těm, které byly dříve popsány v lidském klitorisu a špičce penisu, o nichž je známo, že se podílejí na reakci na potěšení.Vědci poznamenávají, že klitoris a ženské sexuální potěšení v přírodě bylo málo studováno. Ve skutečnosti ani lidský klitoris nebyl plně popsán až do 90. let 20. století.„Studium a porozumění sexuálnímu chování v přírodě je základní součástí porozumění zážitku zvířat a může mít v budoucnu dokonce důležité lékařské aplikace,“ dodala.Její tým bude pokračovat ve zkoumání klitorisu a genitálií delfínů a mnoha dalších obratlovců, aby pomohl zaplnit tyto mezery, uzavřela.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sex, biologie, delfín, studie, biologové