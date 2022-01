Štěpánek o Farského stáži: Horší než se vy*rat školníkovi před dveře. Kalousek chce jeho konec

„Poslanecký plat poslanci dostávají jako odměnu za to, že svůj poslanecký mandát vykonávají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak to ostatně slibují ve svém poslaneckém slibu, jinými slovy, že peníze dostávají za to, že prostě pracují, a nikoli na to, aby si zpoza oceánu za peníze nás daňových poplatníků mohli hrát na filantropy, kteří peníze rozdávají dle své popletené libovůle kdejakým spřízněným pokrokářským nemakačenkům z politických neziskovek,“ míní Štěpánek.