Tento den se zapíše do dějin jako zrada: Danko promluvil o černém dni pro suverenitu Slovenska

Bývalý předseda slovenského parlamentu Andrej Danko vyjádřil zklamání nad schválením smlouvy o obranné spolupráci se Spojenými státy. Podle něj tím země... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Danko připomněl, že s vyjednáváním dohody o obrané spolupráci začala ještě předchozí vláda Petra Pellegriniho a jeho Slovenská národní strana, která byla v koalici, proti ní měla zásadní výhrady. Podle něj je tato dohoda přípravou k rozmístění cizích ozbrojených sil na území Slovenska. Její středeční schválení vládou Eduarda Hegera (OĽaNO) proto ostře zkritizoval.Vyzval proto opoziční politické strany k jednotě. Podle něj bude možné tuto smlouvu odmítnout pouze spoluprací opozičních stran v otázce referenda o předčasných volbách i jednotným přístupem během nejbližších voleb do parlamentu. Po volbách chce od smlouvy odstoupit. Co se týče postoje prezidentky, tak Danko nepochybuje, že dohodu podepíše.Na podepsání smlouvy vyvíjely Spojené státy podle něj velký tlak. Stejný tlak podle Danka čeká i Českou republiku.Ministr zahraničí Ivan Korčok podepsání smlouvy vyzdvihl s tím, že Slovensko patří geopoliticky do NATO. Smlouva podle něj neomezuje svrchovanost země, ale naopak posiluje její obranu. Dále upozornil, že bez svolení Národní rady nebudou na Slovensku cizí vojska umístěna.V souladu s dohodou Spojené státy poskytnou v přepočtu 2,2 miliardy korun na modernizaci letišť Malacky-Kuchyňa a Sliač. Výměnou za to by je američtí vojáci mohli bez nájemného využívat pro vlastní účely po dobu deseti let.Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná varovala, že se uvažuje o podobném využití i letiště v Mošnově v Moravskoslezském kraji.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

