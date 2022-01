https://cz.sputniknews.com/20220112/tento-kralovsky-titul-ma-smutnou-povest-obdrzi-ho-kate-middleton-az-prijde-cas-17181332.html

Tento královský titul má smutnou pověst. Obdrží ho Kate Middleton, „až přijde čas“

Tento královský titul má smutnou pověst. Obdrží ho Kate Middleton, „až přijde čas“

Odborníci na britskou královskou rodinu již dlouho spekulují o procesu předání královského trůnu princi Charlesovi. Je známo, že když princ z Walesu převezme... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

Pokud k procesu předání koruny skutečně dojde, pak budou William a Kate jmenováni princem a princeznou z Walesu – podle pravidel musí tento titul přenést na vévody vládnoucí panovník. Kate Middleton totiž převezme titul od princezny Diany, pokud se Charles stane králem, tvrdí expertka Camilla Tomineyová. Tento titul nyní údajně drží Camilla Parker-Bowles, ale v životě ho „odmítla nosit“ z úcty k Dianě.Williamovi bylo pouhých 15 let, když jeho matka zemřela 31. srpna 1997 v Paříži při autonehodě v tunelu mostu Alma. Dodnes na ni – královnu lidských srdcí – vzpomíná celý svět.Stojí za zmínku, že Kate Middleton vždy vzdává hold Dianě tím, že na královských akcích nosí její šperky.Mimochodem nedávno vévodkyně z Cambridge u příležitosti svého výročí ukázala tři nové portréty. Na fotografiích se Kate objevila v náušnicích princezny Diany, které dokonale doplňovaly její outfit.Odborníci se domnívají, že těmito snímky Kate Middleton ukázala, že je připravena přijmout svůj osud a udělat krok do budoucnosti. Nyní Kate nechce žít s neustálým pocitem skromnosti a neochoty na sebe přitahovat pozornost.„Neuvěřitelné, ale je to poprvé, co se vévodkyně dívá přímo do kamery,“ poznamenali odborníci, čímž jen potvrdili odhad veřejnosti, že Kate je připravena stát se královnou.Nicméně Kate se možná nebude moci stát královnou manželkou, pokud Camilla nezíská titul dříve, prohlásil královský expert.Připomeňme, že Camilla Parker-Bowles se na konci minulého roku stala dámou vznešeného Podvazkového řádu, nejstaršího a nejčestnějšího z rytířských řádů ve Velké Británii. Podle odborníků je nový titul Camilly „silným náznakem“, že by mohla být jmenována spíše královnou než princeznou, když její manžel princ Charles nastoupí na trůn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

