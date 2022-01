https://cz.sputniknews.com/20220112/v-kazachstanu-operace-pokracuji-za-den-byly-zadrzeny-temer-dva-tisice-lidi-17177290.html

V Kazachstánu operace pokračují. Za den byly zadrženy téměř dva tisíce lidí

V Kazachstánu operace pokračují. Za den byly zadrženy téměř dva tisíce lidí

Bezpečnostní složky v Kazachstánu za úterý zadržely téměř 1,7 tisíce účastníků nezákonných akcí, rabování a dalších zločinů, informovalo o tom informační... 12.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-12T07:15+0100

2022-01-12T07:15+0100

2022-01-12T07:15+0100

nepokoje v kazachstánu

kazachstán

almaty

kassym-jomart tokajev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/17149842_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_1f65101079b2b09fd663b780004875f1.jpg

Podle zprávy byly v úterý vyčištěny úseky městských částí Alatau a Medeu.Občané podle velitelství do call centra odeslali 136 signálů, které vyžadovaly rychlou reakci, dalších 881 zpráv bylo přijato na čísle 102. Podle kanceláře „byly všechny zprávy zpracovány“.Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev 11. ledna oznámil, že stažení mírové mise Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti začne za dva dny a potrvá maximálně deset dnů. Zároveň uvedl, že mise OSKB je úspěšně ukončena.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Podle údajů OSN utrpělo během protestů v Kazachstánu zranění asi tisíc lidí. Kazašské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Na celém území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav, úřady zasahují proti podněcovatelům protestů.Prezident Kasym-Žomart Tokajev přijal demisi vlády a nařídil regulaci cen paliv, nepokoje však nadále pokračovaly. Postavil se do čela Bezpečnostní rady, na jejímž prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopání státní celistvosti“ a sdělil, že požádal o pomoc OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220111/kazassky-prezident-tokajev-informuje-o-ukonceni-mise-oskb-17162705.html

https://cz.sputniknews.com/20220111/prezident-kazachstanu-jmenoval-novy-kabinet-ministru-17170040.html

kazachstán

almaty

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazachstán, almaty, kassym-jomart tokajev