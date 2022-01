https://cz.sputniknews.com/20220113/americka-armada-vyrazila-do-boje-se-slabymi-nabory-nekterym-rekrutum-nabizi-az-50-000-dolaru-17198285.html

Americká armáda vyrazila do boje se slabými nábory. Některým rekrutům nabízí až 50 000 dolarů

Americká armáda vyrazila do boje se slabými nábory. Některým rekrutům nabízí až 50 000 dolarů

Poprvé za celou svou historii americká armáda nabídne rekrutům, kteří se zavážou k šestileté službě, maximální vstupní bonus ve výši až 50 tisíc dolarů. Údajně... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle údajů Associated Press je výše bonusových výplat odůvodněna pro USA kriticky nízkým náborem do armády a měl by přilákat další nové vojáky, většina z nichž bude přidělena jednotkám s nejhorší náborovou situací, ke které mělo dojít kvůli koronaviru. Přispět k navýšení náboru by údajně mělo i uzavření jednotlivých škol po celé zemi.Generálmajor Kevin Vereen to odůvodňuje stále odeznívajícími následky roku 2020, kdy po celém světě propukla covidová pandemie, v jejímž důsledku se v podstatě vypnuly americké školní systémy.Dobu, kterou by odvedenci měli strávit ve školách, stát vynahradí ve formě dodatečných výplat, jež mohou dosahovat výše až 50 000 dolarů u těch nejprioritnějších oborů. Na rekruty v těchto oborech budou kladeny vysoké standardy a očekávání, proto obdržet tyto bonusy zas nebude až tak snadným úkolem. Americká armáda ovšem věří, že to vytvoří konkurenci, která odhalí nejlepší odvedence.Konečná částka záleží na tom, na jaký termín výcviku se odvedenci přihlásí a zda si zvolí letecké nebo přepadové oddíly. Určité specializace, jako třeba posádka protiraketové obrany, speciální jednotky, specialisti signálního zpravodajství a řízení palby, mohou přinést maximální bonusy. Mezi další klíčové specializace je zařazena pěchota, zpravodajská analýza, vojenská policie a další, tyto specializace se ovšem mohou měsíc od měsíce lišit v závislosti na počtu míst dostupných na školícím kurzu a dalších kritérií.Dosud v americké armádě nejvyšší bonusová částka tvořila 40 000 dolarů.„Jsme na konkurenčním trhu,“ řekl Vereen.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

