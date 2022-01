https://cz.sputniknews.com/20220113/cesky-namestek-ministryne-obrany-vztahy-s-ruskem-jsou-nejhorsi-od-dob-studene-valky--17196508.html

Český náměstek ministryně obrany: Vztahy s Ruskem jsou nejhorší od dob studené války

Český náměstek ministryně obrany: Vztahy s Ruskem jsou nejhorší od dob studené války

Náměstek ministryně obrany Jan Havránek po středečním jednání zástupců NATO a Ruska uvedl, že vztahy s Ruskem jsou nejhorší od dob studené války. Podle... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-13T13:45+0100

2022-01-13T13:45+0100

2022-01-13T13:45+0100

česko

nato

rusko

vztahy

studená válka

jana černochová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/17088740_0:335:1080:943_1920x0_80_0_0_237d704bce306ab6dffa8c86dcbd2a82.jpg

Komentář byl zveřejněn na internetové stránce ministerstva obrany. Ministryně Černochová věří, že dojde ke zmírnění napětí na ukrajinských hranicích.Ve středu se v Bruselu odehrálo jednání Rady NATO-Rusko, které se týkalo situace na Ukrajině a otázek evropské bezpečnosti. Na jednání bylo přítomno asi třicet velvyslanců členských států. Ruskou federaci zastupoval náměstek ministra zahraničí Alexandr Gruško. Zmiňme, že společné jednání se konalo po více než dvou letech.Náměstek ministryně obrany má za to, že vztahy spojenců a Ruské federace jsou na bodu mrazu.Připomeňme, že mezi požadavky Ruska patří nerozšiřování NATO dál na východ, ukončení vojenské spolupráce bloku s postsovětskými zeměmi. K požadavkům rovněž patří nevytvářet vojenské základny na jejich území a omezení rozmísťování útočných zbraní poblíž ruských hranic.Podle Havránka NATO požadavky ruské strany odmítá.„Společně podporujme právo všech zemí rozhodovat o své budoucnosti a o zahraniční politice bez vnějšího vměšování,“ uvedl ohledně toho. Podle něj aliance nepůjde na žádné kompromisy, co se týče práva státu vybrat si, zda chce být členem aliance nebo ne. „O vztahu mezi aliancí a Ukrajinou má rozhodovat pouze Ukrajina a třicet spojenců NATO,“ dodal.Co se týče ministryně Černochové, ta věří, že dojde k uregulování situace diplomatickou cestou.Včera v Bruselu proběhlo jednání Rady Rusko-NATO, již v pondělí v Ženevě proběhlo bilaterální jednání mezi delegacemi Ruska a Spojených států Amerických.Dnes budou ve Vídni pokračovat konzultace v rámci zasedání Stálé rady OBSE.USA nesouhlasí s požadavkyUSA nebudou souhlasit se zákazem rozšiřování NATO a návratem k situaci z roku 1997. Ve středu to uvedla první náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová na tiskové konferenci po zasedání Rady NATO-Rusko, která se konala v Bruselu.Shermanová znovu zdůraznila, že některé návrhy ruské strany na bezpečnostní záruky v Evropě jsou nepřijatelné.Navzdory tomu, že NATO odmítlo ruský požadavek vrátit se ke konfiguraci z roku 1997, oblasti spolupráce s Ruskou federací zůstávají, uvedla dále.Oblastí spolupráce by podle ní mohla být kontrola zbrojení a řešení konfliktů. Spojené státy a jejich spojenci v NATO jsou odhodláni pokračovat v dialogu s Ruskem o kontroverzních otázkách, prohlásila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220113/ve-stinu-usa-mzv-rf-odpovedelo-zda-rusko-umisti-vojaky-na-kube-a-ve-venezuele-17195976.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, vztahy, studená válka, jana černochová