https://cz.sputniknews.com/20220113/chceme-byt-slyset-v-praze-protestuji-hasici-a-policiste-proti-povinnemu-ockovani--17198727.html

„Chceme být slyšet.“ V Praze protestují hasiči a policisté proti povinnému očkování

„Chceme být slyšet.“ V Praze protestují hasiči a policisté proti povinnému očkování

Ve čtvrtek probíhá v Praze před budovou ministerstva vnitra protest hasičů a policistů sdružení v odborové organizaci Pro Libertate. Demonstrují proti... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-13T14:51+0100

2022-01-13T14:51+0100

2022-01-13T14:51+0100

česko

policie

demonstrace

hasiči

očkování

protest

demonstranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/974/74/9747417_0:297:3083:2031_1920x0_80_0_0_372f6e615b6bdb7effb3becb4014a2e5.jpg

Před budovou se sešlo několik desítek členů hasičských, policejních a dalších sborů. V rukou drží transparenty s nápisem Chceme být slyšet a Odbory proti diskriminaci a povinnému očkování.Nutno podotknout, že příslušníci Integrovaného záchranného systému demonstrovali již v neděli v rámci protestu iniciativy Chcípl PES.Víkendové demonstracePřipomeňme, že hnutí Chcípl PES je v Česku známé kvůli organizaci různých demonstrací. Naposledy se do povědomí dostalo kvůli akcím, které uspořádalo v průběhu víkendu hned v několika městech v ČR. Demonstrace byly namířeny proti vyhlášce, kterou schválila předchozívláda Andreje Babiše. Ta totiž od března nařizuje vybraným profesním skupinám a lidem nad 60 let povinné očkování proti covidu-19. Na nedělní demonstraci v Praze přitom organizátoři avizovali, že to není taková poslední událost, jelikož do konce ledna chystají ještě pár podobných demonstrací.Za zmínku dozajista stojí i to, že se pražské akce v neděli zúčastnilo asi 3500 lidí. Kromě policistů přišli vyjádřit svůj pohled na věc mimo jiné i zástupci tzv. deklarací lékařů, sester, právníků, studentů, členů Integrovaného záchranného systému či armády. Signatáři daných deklarací si totiž stojí za tím, že protikoronavirové vakcíny nefungují a způsobují nevratné vedlejší účinky.Nutno podotknout, že demonstrace které organizovalo hnutí Chcípl PES a které byly zaměřeny proti povinnému očkování proti covidu-19, se nevyplatily policistům, kteří na nich vystoupili. Podle portálu Neovlivní.cz totiž strážce zákona nyní čeká kárné řízení.Zmiňovaný portál přišel s informací, že si policejní prezidium myslí, že vystupování policistů na akci politického hnutí a jejich komentáře byly nepřípustné. Ve hře je tak kárné řízení, které by se podle všeho mělo týkat Libora Vítka z brněnského školního policejního střediska a Marka Kopeckého z útvaru policejního vzdělávání.V souvislosti s danou kauzou portál připomněl i to, že dle zákona o policii policista „nesmí být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220109/v-praze-se-dnes-kona-protestni-demonstrace-proti-povinnemu-ockovani-a-vladnim-narizenim-video-17145742.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, demonstrace, hasiči, očkování, protest, demonstranti