Estonský prezident se vyslovil pro rozšíření NATO

Estonský prezident Alar Karis prohlásil, že cvičení NATO v jeho zemi budou pokračovat, ale mohla by být transparentnější. 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Karis se ve čtvrtek v Bruselu setkal s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, aby s ním jednal o otázkách evropské bezpečnosti a vztazích NATO s Ruskem, informovala kancelář estonského prezidenta.Podle Karise považuje Rusko vstup pobaltských států do NATO za chybu.Karis rovněž poznamenal, že Estonsko vnímá pozitivně možnost vstupu Finska a Švédska do NATO.Západ v poslední době stále častěji tvrdí, že Rusko připravuje „invazi“ na Ukrajinu. V Moskvě to vyvracejí a zdůrazňují, že nikoho neohrožují a pohyb vojsk na vlastním území nemusí nikoho znepokojovat.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh smlouvy s USA a návrh dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje, aby se západní partneři právně zaručili, že nebudou rozšiřovat NATO dále na Východ, že Ukrajina nevstoupí do bloku a že nebudou zřizovat vojenské základny v postsovětských zemích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

