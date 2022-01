https://cz.sputniknews.com/20220113/facka-volicum-je-tu-dalsi-arogance-moci-petikoalice-lepsolidi-nazor-17200188.html

Facka voličům! Je tu další arogance moci pětikoalice lepšolidí. Názor

Facka voličům! Je tu další arogance moci pětikoalice lepšolidí. Názor

Poslanec a první místopředseda hnutí STAN Jan Farský chce na stáž do USA.

Nová vláda pětikoalice vedená Petrem Fialou během psaní našeho názorového článku ještě nebyla schválená a už má na stole pořádnou kupu problémů. Na financování hnutí STAN trestně stíhanou osobou se podíváme jindy. I když je to velmi pikantní záležitost. Vždyť předseda STANu Vít Rakušan řídí ministerstvo vnitra. Jde o něco peprnějšího.Ale my máme naspěch. Letí mu letadlo. Kam? Do Jůesej. Poslanec a první místopředseda hnutí STAN Jan Farský tento týden oznámil, že v příštím půl roce bude pobývat na studijní stáži v americkém Oregonu.„Fulbrightova komise podpořila můj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of EU? (Jak transformovat 250 let amerického federalismu do strategie pro příští čtvrtstoletí EU?), který díky stipendiu dostanu možnost v příštím půl roce realizovat na Oregon State University," napsal Farský na svůj Twitter s tím, že je to pro něj jedinečná možnost, jak rozvíjet dál svou profesní kariéru.Farský slíbil, že rezignuje na post předsedy klubu STAN a zároveň během svého pobytu v USA bude svůj plat posílat neziskovým organizacím, jako jsou Člověk v tísni, Paměť národa, Skaut. „V případě zásadního hlasování, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, kdykoli přiletím zpět,“ slíbil politik.Že Farský obtížně bude plnit svůj slib, je nabíledni. Třeba proto, že z Oregonské univerzity do Prahy je to 19 hodin cesty. Ale dejme tomu, pan poslanec si asi udělá lítačku na letadlo do Česka, aby mohl ve Sněmovně včas zmáčknout tlačítko.Jde o aroganci moci pětikoalice lepšolidí. S hrdostí před volbami tvrdili, že až se chopí vlády nad naší republikou, tak se vrátí duch Havla, a když to půjde dobře, tak i Masaryka. Prý pravda, láska a morálka budou hesla nové vlády. Houby s octem.Představitelé nové moci se chovají jako papaláši, nic se nemění. Ale o lepších hodnotách hezky mluví, to ano. Třeba voliči pětikoalice prohlédnou, že je vodí za nos.Nemůžeme si nevšimnout jedné zajímavé poznámky, kterou na sociálních sítích měl evropský poslanec za ODS Jan Zahradil a upozornil na ni šéf kontroverzní neziskovky Evropské hodnoty Jakub Janda.Jan Zahradil ve svém komentáři naznačil, že Farský do Oregonu jede, protože to „mohla být nabídka, která se neodmítá“. To prý zjistíme, pokud se Farský stane předsedou pro kontrolu některé zpravodajské služby. Janda se udivil, že europoslanec ODS říká, že poslance z jeho vládní koalice nabírá CIA.O kauze pobytu Farského v USA Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Je to naprostá blamáž hnutí STAN a konkrétně i pana Farského, kteří se dlouhodobě zaštiťují morálkou, transparentností, pravdou a úctou k voličům-občanům.V tomto případě byly všechny tyto hodnoty zcela pošlapány. Je evidentní, že pan Farský o svém osmiměsíčním zahraničním pobytu věděl dávno před volbami, nejpozději od května loňského roku. Zároveň je to facka do tváří všem voličům, nejen těm, kteří volili koalici hnutí STAN a Pirátské strany. Ti přece pana Farského, jakožto lídra kandidátky této koalice v Libereckém kraji, volili s vědomím, že bude naplno pracovat v Poslanecké sněmovně a v České republice. Ostatně za to jsou všichni poslanci z veřejných prostředků vybraných od českých daňových poplatníku placeni. Za výkon mandátu českého poslance.A nejde jen o tento samotný plat, který chce pan Farský v době, kdy jako poslanec vůbec pracovat nebude, posílat jím vybraným politickým neziskovým organizacím. Každý poslanec kromě toho dostává náhrady, je mu hrazen Sněmovnou nájem a vybavení poslanecké kanceláře, stejně tak jako jsou mu z veřejných peněz hrazeny platy asistentů nebo nájmy pražských bytů mimopražských poslanců," říká politolog.Není cesta Farského za oceán podvod na voličích? To si třeba myslí Miroslav Kalousek. Vždyť pětikoalice slibovala, že bude morálně lepší než předchozí vládní koalice.„Určitě ano, Miroslav Kalousek to pojmenoval tvrdě a naprosto přesně. A nejde jen o kauzu Jana Farského, jeho kličkování a lhaní. Mnohem horším případem je problematika sponzoringu hnutí STAN vzájemně propojenými firmami sídlícími na Kypru a v Lucembursku s anonymními strukturami vlastnictví, trestně stíhanými spolumajiteli a napojením na místopředsedu hnutí STAN a někdejšího kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalíka. Možná se ještě budeme divit tomu, co v této souvislosti vyplave v budoucnu na povrch," míní pan Doležal.Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil naznačil, že Farského mohou v USA naverbovat cizí zpravodajské služby. Co na tuto domněnku říkáte?„Je to spekulace, která nemusí být daleko od pravdy, ale pořád jenom spekulace. Tyto služby můžou jeho, i kohokoli jiného, naverbovat v podstatě kdykoli a kdekoli, k tomu není třeba financovat nákladný studijní pobyt. V každém případě se ale jedná o formu nepřímé korupce, o zavázání si příslušného politika, o získání vlivu na něj, o budoucí možné protislužby a o ideologickou masáž. Zároveň jde o jakousi obdobu „výchovy politických kádrů“ pro vysoké funkce v České republice jednajících vždy ve prospěch USA, NATO apod.Ostatně v tomto módu a s těmito cíli funguje v různých zemích (nejen) střední Evropy například Aspen Institut a jeho programy anebo International Visitor Leadership Program ministerstva zahraničních věcí USA," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

