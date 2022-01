https://cz.sputniknews.com/20220113/hackeri-se-zameruji-na-starsi-lidi-odbornice-upozornila-jake-nebezpeci-ciha-na-whatsappu-17194029.html

Hackeři se zaměřují na starší lidi. Odbornice upozornila, jaké nebezpečí číhá na WhatsAppu

Hackeři a internetoví zločinci mají o aplikaci WhatsApp zvláštní zájem, protože ji často používá i starší generace. Analytička společnosti Positive... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Upozornila, že kyberzločinci používají k phishingu jakékoli aplikace, které jsou mezi uživateli oblíbené. Při útocích na jednotlivce zůstanou v roce 2022 hlavními kanály interakce falešné webové stránky a e-maily.Dodává, že tvůrci aplikace se snaží přijmout ochranná opatření. Zavedli zejména technologii koncového šifrování, dvoufázové ověřování a přidali možnost zadat heslo pro přihlášení do samotné aplikace.Společnost Positive Technologies zdůrazňuje, že uživatelé mohou sami minimalizovat hrozbu dodržováním základních zásad. Zejména byste neměli prozrazovat hesla, přístupové kódy, klikat na podezřelé odkazy a stahovat aplikace, které nepocházejí z oficiálních obchodů. Kromě toho byste si měli zavést dvoufázové ověřování. Pokud obdržíte zprávu, která vás vyzývá ke kliknutí na odkaz, převodu peněz nebo zaplacení předplatného, vyplatí se podle expertky být mimořádně ostražitý a informace ve zprávě si dvakrát ověřit na oficiálních internetových zdrojích.Nové funkce ve WhatsAppuTvůrci aplikace WhatsApp aktivně vyvíjejí messenger, vědomi si nedostatku některých funkcí ve srovnání s Telegramem a Viberem, jeho dvěma hlavními konkurenty. Na co se můžeme těšit? Web Gazeta.ru shrnuje, co nás čeká.Uvádí se, že vývojáři diskutují o novém režimu v aplikaci WhatsApp - obdobě TikToku nebo Reels (krátká videa v aplikaci Instagram). Podle neoficiálních informací bude v rozhraní aplikace pro takový obsah vyhrazen samostatný prostor.Předpokládá se, že uživatelé budou moci sledovat Reels přímo z aplikace, nikoliv speciálně vytvořený obsah pro WhatsApp. Takto budou klipy k dispozici, aniž byste museli přecházet na Instagram. Podle odborníků zavádí vlastník messengeru, společnost Meta (dříve Facebook), tyto funkce, aby uskutečnil plán na propojení všech svých hlavních aplikací.V současné době se lze z aplikace WhatsApp odhlásit pouze odstraněním účtu nebo aplikace. Vývojáři však již pracují na pohodlnějším nastavení této funkce. Tato možnost umožní uživatelům odhlásit se ze svých zařízení z účtů na WhatsAppu, stejně jako je tomu u Facebooku a dalších aplikací sociálních sítí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

