Jágrova neteř si nechá se jménem pro miminko poradit od numerologů. A třeba to bude i hokejista

Modelka, blogerka a zároveň i neteř proslulého hokejisty Jaromíra Jágra Pavlína čeká chlapečka. Momentálně mu vybírá jméno na základě svých životních zájmů a... 13.01.2022

2022-01-13T14:32+0100

2022-01-13T14:32+0100

2022-01-13T14:32+0100

Ještě na konci prosince modelka prozradila na svém účtu na Instagramu, že spolu s přítelem Sebastianem budou mít chlapečka. Sledující Pavlíny na sociální sítí jí k této zprávě gratulovali:Zazněla i domněnka, že by chlapeček mohl být po strejdovi hokejistou:Podle sdělení CNN Prima NEWS si Pavlína Jágrová období těhotenství moc užívá, termín porodu má v dubnu a už má vybraná tři jména pro svého prvního potomka, finální rozhodnutí však pravděpodobně nechá až na porod, zatím se ovšem volbu jména chystá konzultovat s numeroložkou:Pavlína prý má dlouhodobé záliby v astrologii a numerologii, dokonce se zmiňuje o tom, že připravuje i projekt s tímto spojený, který zahájí ještě před narozením miminka a pevně věří, že se jí podaří se mu plně věnovat i po narození miminka:Pavlína také odpověděla na stále se opakující dotazy ohledně budoucího povolání chlapečka, sdělila tedy, že s takovým strejdou, který se mu zcela jistě bude věnovat od malička, není vyloučeno, že se dítě naučí dobře hrát hokej docela brzo, ovšem otázku volby povolání maminka nechá na něj:„Nevím, jestli bude hokejista. Celý život jsem mezi hokejistama, i můj brácha hrál hokej, tak úplně nevím, jestli chci, aby hokejista byl. Nechám to ale samozřejmě na něm. Hlavně mám Jaromíra, který ho bude moc trénovat, takže by to byl asi dobrý hokejista,“ podotkla blogerka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

