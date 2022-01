https://cz.sputniknews.com/20220113/jan-lipavsky-by-mohl-rozmrazit-vztahy-s-moskvou-ale-je-tady-hacek-17202551.html

Jan Lipavský by mohl rozmrazit vztahy s Moskvou. Ale je tady háček…

Jan Lipavský by mohl rozmrazit vztahy s Moskvou. Ale je tady háček…

Z Prahy přicházejí opatrné signály, že ministr zahraničí Jan Lipavský hodlá navázat dialog s Ruskem. Z Moskvy přišla odpověď, že jsou připraveni dostat... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-13T21:07+0100

2022-01-13T21:07+0100

2022-01-13T21:07+0100

názory

rusko

česká republika

kauza maršála koněva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/16968701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_956c46ddde5a9efa63433ae9239ba2f1.jpg

Pan Lipavský vyjádřil lítost nad tím, že se česko-ruské vztahy nejednou ukázaly být „na bodu mrazu“. A minulou neděli je znovu zformuloval v rozhovoru s Václavem Moravcem, za což si na stránkách aktualne.cz okamžitě vysloužil facku od komentátora Martina Fendrycha:„Je to podobné, jako když vám někdo vráží nůž do břicha…a vy říkáte, že se mu musíte jít omluvit, aby se vztahy zlepšily. Pitomost. Nesmysl"No a na to, kdo komu „vrazil kudlu do zad“, kdo hodil první kámen, jsou různé názory. Zatímco v Praze se většinou mluví o špionážním skandálu, explozích ve Vrběticích, v Moskvě přímo pojmenovávají snad hlavní podmínku pro zahájení obnovy vztahů mezi oběma zeměmi. Ředitel třetího evropského odboru ruského ministerstva zahraničí Oleg Ťjapkin v září v rozhovoru pro Sputnik uvedl:V České republice se dnes zapomíná na příběh demolice památníku maršála Koněva jako na hlavní příčinu zhoršení bilaterálních vztahů. Na druhou stranu Moskva si to pamatuje a věří, že pokrok v této věci by se mohl stát impulsem pro obnovení vztahů s Prahou. Proč by se mělo začít s řešením situace kolem Koněvova památníku? Pro ruského politologa a bohemistu Vadima Truchačeva je to samozřejmé. „Faktem je, že v bojích za osvobození Československa zahynulo téměř 140 tisíc sovětských vojáků. To je více než všechny ztráty Čechů a Slováků během druhé světové války. 140 tisíc našich vojáků zahynulo za osvobození téměř celého Československa, s výjimkou západních a jižních oblastí České republiky, které osvobodili Američané. A maršál Koněv, bez ohledu na to, jaké námitky vůči němu vznesete, je pro nás zosobněním paměti obětí, které Rusové položili na oltáři vítězství. Ivan Koněv je považován za druhého, po Georgijovi Žukovovi, maršála vítězství – je to posvátná postava pro náš lid. Když začal příběh odstranění památníku, nikdo v Rusku nezačal hloubat do specifik české legislativy a práv místní samosprávy, práv starosty Prahy 6. Rozuměli jsme jen jedné věci: odstranění tohoto pomníku hrdiny-osvoboditele je jednoduše plivnutím do našich duší.“V roce 2020, kdy bylo vymyšleno a realizováno odstranění památníku ruského maršála-osvoboditele Prahy, česko-ruské vztahy zcela nezamrzly. Pravděpodobně proto, že akce městských úřadů byly vnímány jako provokace s cílem upoutat na sebe pozornost a vláda byla přesto zastoupena umírněnějšími stranami. Dnes se v České republice dostali k moci lidé, kteří stáli za demolicí Koněvova památníku. Jak uvedl náměstek ruského ministerstva zahraničí na Česká republika ví, co musí udělat, aby byla vyškrtnuta ze seznamu zemí nepřátelských vůči Rusku. Ale podaří se to?Tato otázka je otevřená. Zmíněný Martin Fendrych se pochybnostmi netrápí, cituji: „Rusko s námi nebude jednat jako rovný s rovným, uznává jedině hrubou sílu, na tu slyší“. Vidět situaci černobíle je možná odpustitelné pro analytika, ale ne pro diplomata. Jan Lipavský a vláda Petra Fialy mají stále šanci způsobit rozmrazení vztahů s Ruskem. Ale jak se říká, je tady háček...Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220113/vsechno-fungovalo-jako-hodinky-putin-ocenil-roli-oskb-pri-reseni-krize-v-kazachstanu-17199385.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

rusko, česká republika, kauza maršála koněva