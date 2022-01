https://cz.sputniknews.com/20220113/je-dobre-ze-jste-tomu-syckovani-nepodlehl-generalni-prokurator-sr-napsal-o-sve-navsteve-ruska-17193323.html

„Je dobře, že jste tomu sýčkování nepodlehl.“ Generální prokurátor SR napsal o své návštěvě Ruska

„Je dobře, že jste tomu sýčkování nepodlehl.“ Generální prokurátor SR napsal o své návštěvě Ruska

Generální prokurátor Slovenské republiky Maroš Žilnika zveřejnil fotografii z cesty do Moskvy, kde se zúčastnil oslav 300. výročí ruské prokuratury, kterou... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

„..oslavy 300. výročí ruské prokuratury na Generální prokuratuře Ruské federace v Moskvě...možnost zastupovat Generální prokuraturu Slovenské republiky na oslavách vnímám nejen jako možnost ohlédnout se do minulosti, ale především jako možnost poučit se z ní a najít výzvy k rozvoji orgánů prokuratury do budoucnosti,“ stojí v popisku k fotografii.Následně slovenský generální prokurátor jasně ukázal, jakých zásad a postojů se drží.„Odmítám černobílé vidění světa a osobní kontakt a komunikaci s hlavami partnerských orgánů státních zastupitelství v zahraničí, včetně Ruské federace, považuji za nezbytný a přínosný k naplnění společného cíle, kterým je ochrana zákonnosti i v globálním měřítku,“ podotkl.Pod příspěvkem Žilinky se objevily poznámky sledujících, mnozí z nich prokurátora vřele podpořili.„Pozdravuji vás krásně, dobré, že jste tam šel a vím proč nejen z hlediska prokuratury ale i diplomatických vztahů a jednání. Jen o malinko, pokud se dá, vyjednejte podmínky takové, abychom s Ruskem měli nadále dobré vztahy… děkuji pěkně,“ okomentovala Luboslava Mičaková.Někteří sledující připomněli, jakému tlaku ze strany některých politiků byl vystaven Žilinka před svou cestou do Ruska.„Pan Dr. Žilinka. Jsem ráda, že jste do toho Ruska jel a nenechal se odradit poslanci z EP, ani poslanci z NR SR, protože je třeba udržovat dobré vztahy na všechny světové strany, ne jen se západem, a přeji Vám šťastný návrat domů…“ napsala Anna Gabrisova.„Omluvte se RF za naše zaprodance a udržujte dobré vztahy s RF. Děkuji, že jste i přes odpor jel,“ vyslovil se Róbert Kapala.Další přišli s hlubším pohledem na současné postupy v politice.„Je správné, že rozvíjíte konstruktivní vztahy s každým, kdo má o korektní komunikaci zájem. Bohužel v dnešní době až příliš mnoho i vlivných lidí ‚podlehlo‘ antirozumu (viz kritiků Vaší cesty) a v podstatě tvrdí, že ‚méně diplomacie znamená více bezpečí´. Což je nesmysl. Je dobře, že jste tomu sýčkování nepodlehl,“ ocenil Žilinku Dušan Antal.Tony Železník připomněl postoj Žilinky k dohodě o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA.„Velmi nás mrzí, že vláda SR dnes opět zneužila Vaší návštěvy v Rusku a zároveň využila Vaší nepřítomnosti, aby bez akceptování Vašich připomínek narychlo schválila smlouvu o obranné spolupráci s USA. DCA. Prosím, deklarujte i za nás občany, kterých je většina, náš hluboký nesouhlas s jejím přijetím současnou vládou SR,“ podotkl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

