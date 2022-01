https://cz.sputniknews.com/20220113/kdo-obsluhuje-us-jaderny-knoflik-ruka-bidena-neni-ta-ktera-by-se-mela-dotykat-tlacitek-nazor-17202130.html

Kdo obsluhuje US jaderný knoflík? Ruka Bidena není ta, která by se měla dotýkat tlačítek. Názor

Z tiskovek po setkáních Rusko-USA a Rusko-NATO víme, že RF trvá na nerozšiřování NATO, nerozmisťování US zbraní v blízkosti ruských hranic.

Jaroslav Štefec: Rusko bylo dotlačenou současným vývojem k tomu, že dalo na stůl rezolutní návrhy a potřebuje vědět rychle, jak se k tomu NATO postaví. Tuto formu RF zvolila, neboť tím nechává také země EU, aby se k otázkám bezpečnosti vyslovily. Bezpečnost leží na srdci nejen Rusům, ale určitě i Evropanům.Proč jsme toho svědky právě teď?Snad jste si všiml, že je k nedohledání stránka s pověstnými hodinami Posledního soudu (Doomsday Clock), jež by byla aktualizovaná… Dříve pomyslné ručičky informovaly, kolik sekund nás dělí od jaderné katastrofy („půlnoci“). A teď? Stránku na internetu s touto informací jsem nenašel aktualizovanou. Ale i kdybych hledal na nesprávné adrese, určitě se musely ručičky hnout směrem k jaderné půlnoci natěsno.Rusko se vytasilo s požadavky, kdy vlastně probíhají přípravy civilizace na válečný konflikt, jinak to nazvat nemůžu. RF sklidila až příliš jednotnou reakci, je vidět, že hlavní hegemon – USA – si vše ošéfoval. USA nedaly spojencům možnost jakkoli uhnout.Dnes, kdy má pokračovat jednání OBSE a Rusko, jsem na Plusu slyšel hovořit profesora mezinárodních vztahů Igora Lukeše. Ten zpochybnil nároky Rusů, mínil to tak, že Rusku nezbývá než si pěstovat odstrašující image. To jako vážně Rusko chce, aby se ho svět bál? Co si myslíte vy?Z Ruska strach? Řekl bych, že profesor Lukeš je uzavřen ve své bublině a je v kruhu vlastních představ, myslí-li si, že Rusové si tím léčí své „mindráky“…Rusko roku 2022 v žádném případě není RF z roku 1990. Už je někde jinde, a to ekonomicky, politicky, a i sociálně, a především vojensky (či bezpečnostně). Vyčítat RF, že má menší „rozpočet“ než USA nebo Čína (viz ČRo, 13.1.2022). Proč by ale mělo mít srovnatelný, když například v RF žije méně lidí?Takže to není nutně negativní ukazatel, jak se to dneska snažili prezentovat na ČRo Plus?RF chce přece koexistovat mírově vedle EU. Nevidím důvod k žádnému ruskému agresivnímu jednání. To, oč jde, je sofistikovanost technologií. Rozpočet ano, je důležitý, nikoli absolutně. Rusové mají co nabídnout. Mají co zobchodovat. Dobrý obchod ve Starém světě kvete tehdy, je-li mír. Možná mají za oceánem jinou zkušenost… Z hlediska RF: nemá smysl prodávat suroviny do zemí, které jsou zničené a nic nekoupí. Čili, proč by mělo Rusko zájem útočit?V témže Rozhlase tvrdili, že je neuvěřitelné, že Rusové třímají jaderné tlačítko, když svět vidí „tou svou (strašnou) ruskou optikou“, tzn. „nepřiléhavě“…Vidíte, já se obávám naopak toho, že nukleární tlačítko mají v USA. Protože, kdo obsluhuje US jaderný knoflík? V US armádě, a to mi promiňte, jsou transgendeři, lidé různých typologií až po náboženské „podivíny“, kteří jsou méně spolehliví než lidé u zbraňových systémů v Rusku. Osobně si myslím, že Rusové jsou v rámci svých systémů disciplinovanější.Pak si vezměte, že se mediálně dvakrát zrovna neblýsknul Joe Biden. Ta jeho zapomnětlivost (viceprezidentku nazval prezidentem USA, plete si jména členů rodiny…).Na rozdíl od profesora Lukeše já mám obavu, že ruka Bidena není ta, která by se měla dotýkat tlačítek, obrazně i fakticky řečeno. Nemyslím si, že Rusko musí jít cestou zastrašování. Protože proč?Rusové jsou ti, kdo jsou obklíčeni ze všech stran. Stačí pohled na vojenskou mapu. USA se sami holedbají, kolik mají základen a kde. Tajemství to přece není. Kritici Ruska rádi přehlíží tuto skutečnost. Obvykle to obrátí proti Rusům, že mají ze Západu fobii.Takže bát by se měli vlastně …Paradoxně zase Rusové. To, co se děje v bezprostřední blízkosti hranic Ruska, to je jednoznačná příprava válčiště. Rusko muselo soustředit část jednotek „u Ukrajiny“. Nedaří se mu v informační válce, zde zaostává… Proto to západní média snadno pervertují ve svůj prospěch…Na „Plusku“ se velice divili RF, proč prý trvá na nevstupování Ukrajiny do NATO, když aliance stejně nemůže přijmout za člena stát, který má nevyřešenou integritu území, jinak se divím, že v NATO jsou s nevyřešenou integritou Turecko a Řecko…Že Ukrajina v NATO brzy nebude? Abyste se nedivil, pane redaktore. Ve velmi zkráceném režimu přijmout do NATO Ukrajinu lze natotata... ČR se stala členem NATO prakticky ze dne na den, ač se před tím tvrdilo, že nesplňujeme podmínky pro vstup. Bylo to uděláno i kvůli konfliktu na Balkáně, aby měly v USA „lepší pocit“ z „kolektivního souhlasu“… Vůbec se o tom vlastně s námi nikdo nebavil, hotovo dvacet. Nebylo žádné referendum o vstupu. Nic.Obava Rusů je oprávněná, není to nic paranoidního z jejich strany. Pokud se Ukrajina dostane do NATO účelovým rozhodnutím, může to být spouštěčem. Ukrajina třeba tvrdě napadne Luhansk a Doněck; na rozdíl od Západem stále ohlašovaného mediálního útoku Ruska na Ukrajinu, který se ne a nekoná, Ukrajina dříve na Donbas zaútočila (i letecky, pozn. red.). To by potom přimělo RF k reakci. V tu chvíli se prohlásí v titulcích západních médií za agresora a celá Evropa bude proti němu. Co by následovalo, konflikt v Evropě.Vzpomínáte na film Den poté z roku 1983? Ano, jde o postkatastrofický snímek z počátku 80., je ještě dost měkký. Svět po atomové válce by byl daleko tvrdší.Jinak takové to pozvednutí z ruin a nový ráj na zemi (známe to zase z jiných filmů, pozn. red.), to je krásná vize Hollywoodu, nic víc. Lživá. Ať se na to nikdo netěší. Při zničení digitální infrastruktury by to byl tak jako tak konec civilizace. Naše závislost na elektronice a digitálních systémech, logistice (dlouhé přepravní trasy), vše by bylo zničené. Následoval by hladomor a s tím související problémy.Co ten ruský požadavek, aby se NATO, nebo aspoň jeho výzbroj, stáhly do stavu odpovídajícímu roku 1997… Není to nerealistické?Není to nerealistické, tedy aby došlo k návratu do roku 1997. Problém je v tom, že NATO jako organizace dnes existuje. Nenaplňuje smlouvu, na jejímž základě je zřízeno. Rusku by klidně stačilo, kdyby se NATO vrátilo do roku 1999 než NATO napadlo Jugoslávii…Když si dnes vezmeme země NATO, pak ani jedna není schopná bránit samu sebe, až na výjimky. Armády ve východních (bývalých) zemích (RVHP) byly zlikvidovány. Mně to připomíná likvidaci potenciálu poražených států, což defacto my jsme. Bývalé země Varšavského paktu jsou v západní Evropě považovány za státy poražené, fakticky nám byla odebrána státnost.Nejsme soběstační v oblasti bezpečnosti a armády. Naše armáda byla adaptována, aby se zvýšila kompatibilita s USA. Krom toho možná snad ještě i trochu „přicmrndáváme“ Francii. Sami se s naší armádou neubráníme a ve stejném stavu jsou armády bývalých zemí Varšavské smlouvy, pokud do toho nepočítáme současné Rusko. Pokud chceme dnes aspoň dojem emancipace či náznak „soběstačnosti“, měli bychom posilovat vztahy uvnitř V4.Náměstek ministra obrany RF Alexandr Gruško byl tázán na tiskovce v Bruselu, co by měla dělat ČR, chce-li zlepšit vztahy s Ruskou federací. Stávající ministr zahraničních věcí Lipavský naznačoval, že je žádoucí, aby ČR byla vyřazena ze seznamu zemí nepřátelských vůči Rusku. Gruško na to odvětil nečekaně krátce: „Česká republika ví, co má dělat“, načež zavládlo pár vteřin ticha.ČR musí dle mého říci partnerům v EU i NATO, že nemůžeme být pouhým nástrojem jejich vůle. Máme vlastní obyvatelstvo, které si zaslouží žít v pocitu bezpečí a stability. Bohužel naši představitelé české zájmy již nereprezentují.Slyšel jsme názor, že máme vyprázdněný establishment, jde-li o politické osobnosti. Prý moc převzali úředníci, nikým nevolení….Jsme v čase, kdy je třeba činů, nikoli slov úředního šimla. Západ je překvapen, když Rusko po všech těch letech oznámilo, že i ono má své zájmy. Na teritoriu Ukrajiny jsou poradci NATO, Britové, Američané… Rusku se divit nelze. Viděli jsme teď v Kazachstánu pokus o státní převrat, který byl potlačen. Byla tu vidět snaha o ukrajinizaci území dalšího souseda Ruska. Dívejte se na to vojensky. Pokud vypukne neklid v zemích kolem Ruska, bude pozornost Rusů roztříštěna. Logiku to má. Rusko nemá kam ustupovat. Nemá ani důvod. Pokud RF ustoupí nynější konstelaci NATO, bude to nejen jeho prohra (Ruska,pozn.red.), ale začátek dezintegrace. Rusko za poslední desetiletí nerozpoutává ve světě konflikty zahalené do pláště (oranžových) revolucí. Zato my jsme za spojence válčili x let v Afghánistánu, Iráku… To jsou konkrétní důsledky ochrany zájmů USA v zahraničí.Rusko jako jaderná velmoc má totéž právo chránit si vlastní zájmy v zahraničí, přinejmenším stejně tak jako USA či Británie. Nedivil bych se, kdyby Rusko rozmístilo dnes znovu střely na Kubě. Je to z mé strany nadsázka, ale jinak konec legrace. Jaderné ponorky jsou na cestách v oceánu, situace je vážná.Proč na ČRo Plus titulovali Vladimira Putina „pan Putin“?Je to vyjádření neúcty. Vrcholem bylo, jak se o Putinovi vyjádřil Biden. Takovéto urážky jsme z úst ruského lídra neslyšeli a ani neuslyšíme. V tomto ohledu je jedině dobře, že Rusko není jako Západ.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

