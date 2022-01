https://cz.sputniknews.com/20220113/krainova-se-vydala-na-ajurvedsky-pobyt-na-sri-lanku-fanousky-vsak-zaujalo-neco-zcela-jineho-17186746.html

Krainová se vydala na ajurvédský pobyt na Srí Lanku. Fanoušky však zaujalo něco zcela jiného...

Krainová se vydala na ajurvédský pobyt na Srí Lanku. Fanoušky však zaujalo něco zcela jiného...

Česká topmodelka Simona Krainová se rozhodla, že do nového roku vstoupí s čistým štítem. Alespoň co se jejího zdraví týče. Rozhodla se totiž pro pořádný detox... 13.01.2022

2022-01-13T07:43+0100

2022-01-13T07:43+0100

2022-01-13T07:43+0100

Krainová, její manžel Karel Vágner a jejich přátelé se vydali do speciálního resortu na ostrově Srí Lanka, kde se rozhodli zkusit zdravý životní styl bez výmluv. Zřekli se těžkých pokrmů, alkoholu a místo toho se věnují cvičení, duchovnímu rozvoji a józe. Aby si pobyt užili na 100 %, vyrazili do tepla bez synů Bruna a Maxe.Modelka však měla zpočátku pochyby o pobytu, který má opravdu tvrdou disciplínu. Možná i proto jej zprvu zrušila.A vypadá to, že tohoto kroku nelituje. Její profil na Instagramu se totiž plní spokojenými příspěvky.Někteří fanoušci její slova ocenili a vnímali je jako balzám na duši.A nebyla sama: „Jste úžasná… Mám vás ráda jako člověka… Užívejte si i s manželem… Tiše závidím, ale v dobrém.“Pro mnohé fanoušky je navíc Krainová hnacím motorem a motivací.Ne všichni ale s jejím vyjádřením souhlasili a souznili.Další dodala, že mít život jako Simona, tak je taky spokojená.Kromě toho se ale objevilo i spousta lichotek. Ty hlásaly, jak to Simoně sluší, jaká je kočka a že má dokonalou postavu. Pár lidí se dokonce podělilo o to, co se jim na ní líbí nejvíce.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

