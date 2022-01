https://cz.sputniknews.com/20220113/madarsko-zavedlo-statni-regulaci-cen-potravin-pry-kvuli-energeticke-krizi-17192662.html

Maďarsko zavedlo státní regulaci cen potravin. Prý kvůli energetické krizi

Maďarsko zavedlo státní regulaci cen potravin. Prý kvůli energetické krizi

Maďarsko stanovilo ceny šesti potravin na úrovni 15. října 2021, prohlásil premiér Viktor Orbán k závěrům parlamentního zasedání. 13.01.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes jsme přijali rozhodnutí o zásahu do tvorby cen šesti potravin: pískového cukru, pšeničné mouky, slunečnicového oleje, vepřové kýty, kuřecích prsou a kravského mléka 2,8% tučnosti. Znamená to, že se cena těchto šesti potravin má být vrácena na hodnoty z 15. října loňského roku. Počínaje únorem to platí pro všechny prodejny,“ řekl Orbán na videu zveřejněném na jeho účtu na Facebooku.Poznamenal, že vláda podnikla toto opatření, aby ochránila zájmy občanů v situaci rostoucích cen základního zboží způsobené evropskou energetickou krizí. Orbán řekl, že Maďarsko již dříve omezilo růst cen benzínu a provádí politiku snížování poplatků.Značný růst cen plynu v Evropě začal v dubnu nebo květnu, když průměrná cena spotu TTF kolísala v rozsahu 250-300 dolarů za tisíc kubíků. V posledních letních dnech překročila cena smlouvy o dodávce „den dopředu“ 600 dolarů a již na začátku října překročila jeden tisíc dolarů.Tak stabilně vysoké ceny neměli v Evropě za celé dějiny existence plynových hubů, od roku 1996. Historického maxima na trhu futures přes 1 900 dolarů za tisíc kubíků bylo dosaženo 6. října. Experti vysvětlují růst cen několika faktory: nedostatečnými zásobami plynu v evropských podzemních nádržích, omezenou nabídkou ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii.Dnes je situace s plynem v Evropě i nadále složitá. Po snížení na 750 dolarů na začátku listopadu překračují ceny víc než měsíc tisíc dolarů, zásoby v evropských plynových nádržích jsou minimální za dlouhá léta, účastníci trhu se i nadále obávají nedostatku plynu v případě studené zimy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

