Majerová uvedla, proč se najednou začalo mluvit o její vážné nemoci. Je to podlé, vzkazuje

Majerová uvedla, proč se najednou začalo mluvit o její vážné nemoci. Je to podlé, vzkazuje

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková nastoupila po konci svého poslaneckého mandátu na nemocenskou. Uchýlila se tak ke stejnému kroku jako... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Na sociální síti Majerová Zahradníková vysvětlila, proč musela nastoupit na nemocenskou.Vysvětlila, že má za sebou hektický půlrok, kdy „zachraňovali“ Trikolóru po rezignaci Václava Klause mladšího a následovala náročná volební kampaň. Přiznala se, že si u toho sáhla i na dno svých sil.Pracovní neschopnost podle svých slov nenastoupila jako poslankyně, ale až poté, co jí skončil poslanecký mandát. „Tedy nikoli jako politik, ale úplně stejně jako kterýkoli běžný občan. Úplně stejně jako kdokoli jiný si také celý život platím nemocenské pojištění,“ dodala.Poznamenala, že její nemoc není infekční a nemá zakázáno vycházet, ani mluvit, ani se pohybovat na čerstvém vzduchu. Nemá zakázány ani volnočasové aktivity. „I když máte podobnou chorobu, život běží dál a některé věci prostě musíte dělat,“ konstatovala.Konstatovala, že politiku chápe jako službu lidem, nikoliv jako zdroj obživy. Pokud si někdo myslí, že ji tímto způsobem odradí či znechutí, mýlí se, dodala. „Nikdy nic nevzdávám. Ani boj o svoje zdraví a už vůbec ne jakékoli politické bitvy,“ napsala závěrem.Lidé začali na toto její vyjádření okamžitě reagovat. „Omlouvám se, nevěděla jsem o tvé nemoci. Hodila jsem tě do jednoho pytle s podvodníky,“ přiznala se Olga Dekojová.Mnoho lidí Majerové Zahradníkové přálo hodně sil. „Pevné zdraví a optimismus, který nesmí chybět při léčbě jakékoli nemoci. Hlava je totiž strašně důležitá,“ uvedla Zdenka Hayden.Názor ŠtěpánkaNa prohlášení zareagoval i člen Trikolóry Petr Štěpánek. Ten si servítky nebral a napsal od plic, co si myslí.I pod jeho postem se rozvířila debata. „Když jsem to dnes četla, udělalo se mi zle. Myslela jsem si, že to nikdy nebude muset Zuzanka říct. Čekat, že by se autor toho hnusu omluvil, je asi zbytečné, že?“ ptala se Irena Haas.„Podlé a nízké. Víc k tomu nemohu dodat. Co se to s lidmi stalo? Existuje ještě vůbec lidskost, soucit, slušnost?“ ptá se Anna Dressler.Zmiňme, že jisté emoce vyvolala u lidí i zpráva, že na nemocenské je poslanec Lubomír Volný. Média poukázala na fakt, že Volný je od svého konce ve Sněmovně po loňských volbách ve stavu pracovní neschopnosti, jako i to, že výši nemocenské mu vypočítali z poslaneckého platu.Médiím také neuniklo, že měl bývalý poslanec navštěvovat demonstrace odpůrců opatření i během pracovní neschopnosti. Volný podle svých slov ale podmínky neschopenky konzultoval se správou sociálního zabezpečení a dodržuje je.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220107/prizivnik-volny-neschopenku-konzultoval-se-socialkou-problem-se-zdravim-zavinil-sport--17122781.html

