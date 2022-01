https://cz.sputniknews.com/20220113/maji-se-zeme-v4-obavat-fiala-projednal-predsednictvi-ceska-v-rade-eu-a-prisel-k-temto-zaverum-17198122.html

Mají se země V4 obávat? Fiala projednal předsednictví Česka v Radě EU a přišel k těmto závěrům

O předsednictví ČR v Radě EU hovořil premiér Petr Fiala (ODS) spolu s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem na dnešní tiskové konferenci.

Nová vláda prosazuje šetření na provozních výdajích, nicméně ohledně českého předsednictví je možnost, že peníze budou navýšeny. Premiér uvedl, že touto věcí se pozorně zabývá ministr pro evropské záležitosti Mikuláše Bek (STAN). Spolu s Fialovou poradkyní pro věci EU Jolanou Mungengovou se oba dnešního jednání také zúčastnili.Fiala vyzdvihuje spolupráci na úrovni V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko), kdy jejich společné zájmy by mohly být prosazovány na úrovni EU. Premiér však zdůrazňuje, že toto nesmí být jediný zájem V4.Od Michele zazněly na konferenci zásadní evropské priority. Hovořil o konsolidaci EU, která se zakládá na svobodě a demokracii, zazněly otázky o oblasti energetiky, digitální transformaci, také zmínil klimatickou politiku. Nemalá část diskuze byla věnována evropské bezpečnosti, kterou je nutné posilovat.Fiala zdůraznil prosperitu země a občanů, přičemž Česká republika se bude více soustředit na obnovitelné zdroje energie.Debata Fialy a Michele dále pokračovala v otázkách předsednictví ČR a o budoucím možném summitu v České republice, který by byl na neformální úrovni.„Klademe na to velký důraz. Když jsme převzali vládu, tak jsme zjistili, že ne všechny věci jsou tak připraveny, jak bychom si představovali,“ řekl premiér.Podle Petra Fialy s tím souvisí také rozpočet předsednictví, který byl minulou vládou navýšen o 200 milionů, tedy na 1,4 miliardy korun. Rozpočet předsednictví za minulé vlády byl kritizován opozicí a ekonomy, také zdůrazňovali, že mu vláda věnuje malou pozornost. Připomeňme, že v případě posledního předsednictví České republiky mu bylo v letech 2007 až 2009 věnováno 3,75 miliardy korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

