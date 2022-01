https://cz.sputniknews.com/20220113/ministr-financi-sr-matovic-celi-dalsi-kritice-ockovaci-bonus-dostavaji-mrtvi-na-zive-nezbylo-17199883.html

Ministr financí SR Matovič čelí další kritice, očkovací bonus dostávají mrtví, na živé nezbylo

Slovenští politici v čele s ministrem financí Igorem Matovičem šli cestou finanční motivace seniorů k očkování. Návrh byl doprovázen bouřlivou kritikou, ke... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Deník uvádí, že jejich redakce obdržela několik stížností. Na pobočkách pošty v hlavním městě Bratislavě jim bylo řečeno, že finanční odměnu 300 eur jim vyplatit nemůžou, nakolik peníze prostě nemají.Kromě toho nezařazený poslanec Miroslav Kollár a primátor Hlohovce upozornil na další skutečnost. Poukaz na 300 eur přišel jeho zesnulé tchýni.Podle něj to pevné zdraví má háček: „Jenom s tím pevným zdravím to bude asi problém. Před měsícem zemřela. Pohřbili jsme ji týden před Vánoci. Týden po novém roce dostala z vašeho ministerstva přání pevného zdraví,“ uvádí dál předseda mimoparlamentního hnutí Spolu.Toto přání ze strany Matoviče Kollára rozzlobilo.„Pane Matoviči, víte, co potřebuje rodina, která nejen v takovém emotivním čase, jakým jsou Vánoce, nečekaně ztratí svého blízkého? Potřebuje klid, aby se mohla vypořádat s takovým traumatem. Ne vaše infantilní poděkování s přáním pevného zdraví pro mrtvou,“ dodává.V závěru děkovného dopisu, který obdržela rodina, stojí: Ministerstvo financí – správce našich společných financí. Kvůli tomu se nezařazený poslanec ostře opřel do nefungujících institucí a diletantismu ministerstva.Poté Kollár promluvil i k samotnému ministru financí Matovičovi, jemuž patří nápad vyplácet peníze očkovaným seniorům.V závěru vyzval zaměstnance ministerstva, aby si aktualizovali údaje z evidence obyvatel. Protože by to tímto případem nemuselo skončit.Finanční odměna za očkováníSlovenští poslanci se rozhodli poskytnout finanční odměny pro seniory starší 60 let, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19. Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur, ale následně se to změnilo na 300 eur v hotovosti, které naočkovaní občané budou moci použít podle vlastního uvážení. Matovič si nedávno pochvaloval, že finanční bonus pomohl a došlo ke zvýšení zájmu o očkování v této věkové kategorii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

