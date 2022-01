https://cz.sputniknews.com/20220113/mirove-sily-zahajily-predani-chranenych-objektu-kazachstanskym-vojakum-17193128.html

Mírové síly zahájily předání chráněných objektů kazachstánským vojákům

Kolektivní mírové síly OSKB zahájily předání chráněných objektů bezpečnostním složkám Kazachstánu, informovalo ruské ministerstvo obrany. 13.01.2022, Sputnik Česká republika

„V souladu s plánem velení kolektivních mírových sil OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) a Ministerstva obrany Republiky Kazachstán bylo zahájeno předávání významných sociálních objektů od mírových sil bezpečnostním složkám země,“ uvádí se ve zprávě.Dále se píše, že mírové síly zahájily přípravu techniky a materiálních prostředků k nakládání do letadel ruského vojenského letectva a návratu do míst stálé dislokace.Uvádí se také, že návrat mírových sil OSKB do vlastních zemí bude organizován spolu s kazachstánskou stranou.První mezinárodní let přistál v AlmatyPrvní mezinárodní let po obnovení činnosti kazachstánského letiště přerušené kvůli masovým nepokojům přistál ve čtvrtek na letišti v Almaty z turecké Antalye, sdělil Výbor civilního letectva republiky.„Po obnovení činnosti letiště Almaty tady přistálo první letadlo ze zahraničí společnosti Air Astana z Antalye,“ praví se ve zprávě. Ve čtvrtek se v tomto největším městě Kazachstánu plánuje přistání letu z Kolomba společnosti Air Astana a ze Soulu letecké společnosti Asiana Airlines.Výbor civilního letectva dříve informoval, že ve čtvrtek má letiště Almaty obsloužit osm letů místních leteckých společností do hlavního města a z něho.Letištní tisková služba sdělila, že v souvislosti se zákazem vycházení v Almaty zavedeného kvůli mimořádnému stavu bude letiště fungovat od 8:00 do 21:00 (03:00 do 16:00 SEČ). Z bezpečnostních důvodů je vstup do terminálu povolen pouze cestujícím.Letiště v Almaty bylo vystaveno útoku účastníků nepokojů 5. ledna, ale tentýž večer byl útok odražen. Od začátku mimořádného stavu obsluhovalo letiště lety vojenského letectva, které dopravovalo do města mírový kontingent OSKB a později občany RF evakuované z Almaty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

