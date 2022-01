https://cz.sputniknews.com/20220113/nebezpeci-smrti-jak-chronicky-stres-ubiji-lidske-telo-17196238.html

Nebezpečí smrti! Jak chronický stres ubíjí lidské tělo?

Nebezpečí smrti! Jak chronický stres ubíjí lidské tělo?

Nadbytečné množství kortizolu zasahuje ta nejslabší místa v těle podobně jako zkušený odstřelovač. Endokrinoložka Alena Barredo pro kanál 5-tv.ru uvedla... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-13T22:27+0100

2022-01-13T22:27+0100

2022-01-13T22:27+0100

zdraví

tlak

hormony

stres

nebezpečí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/13425486_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c3345ec92365fb49cbfa0d75acc7d7.jpg

Únava a nervozita se staly nedílnou součástí života moderního člověka, který se snaží získat co nejvíce v krátkém čase. Nicméně jejich přechod do chronického stresu může nejen vážně ohrozit zdraví a náladu, ale také způsobit smrtelné poškození. Endokrinoložka Alena Barredo v exkluzivním rozhovoru pro 5-tv.ru vysvětlila, jak boj s kortizolem vyčerpává organismus.Barredo také zdůraznila, že kortizol vyvolává řadu reakcí, k jejichž zvládnutí lidské tělo využívá mnoho zdrojů.„Za normálních okolností kortizol zvyšuje hladinu cukru v krvi, aby se zmobilizovala energetická bilance a aby se tato glukóza dostala k syntéze energie v buňkách. Také kortizol zvyšuje krevní tlak a navíc se k němu přidávají další hormony: adrenalin, noradrenalin, stresové hormony, hormony nadledvinek. A v tomto okamžiku dochází k poklesu pohlavních hormonů,“ řekla lékařka.Jaké procesy v těle jsou narušeny chronickým stresem?Neuvádíme úplný výčet procesů, které stresový hormon spouští. Ovlivňuje také metabolismus bílkovin, což má za následek sníženou syntézu a odbourávání bílkovin, které zajišťují další energii pro mechanismus. Ve výsledku je pak reakce „bojuj a utíkej“ efektivnější.Pokud však k takovým otřesům dochází pravidelně a po dlouhou dobu, je tělo v nebezpečí. Zejména pokud kortizol neustále odbourává bílkoviny, což způsobuje, že hladina cukru a cholesterolu je neustále vysoká. V reakci na to začne tělo produkovat inzulín, aby se zbavilo nebezpečné hladiny cukru, a následkem toho dojde k přibývání na váze.„Vzhledem k tomu, že metabolismus bílkovin klesá na pozadí kortizolu, ruce a nohy budou tenké, protože bílkoviny budou zničeny.“Vysoký krevní tlak a slabý sexuální apetit Podle endokrinoložky jde chronický stres ruku v ruce s vysokým krevním tlakem. Kortizol vyvolává křeče, který mohou vést k vážným problémům se srdcem a cévami. To ohrožuje také zvýšená hladina cholesterolu v důsledku problémů s metabolismem lipidů. Postiženy jsou také žlázy s vnitřní sekrecí.Pacienty s chronickým stresem trápí jejich trávící soustava a také sexuální život. Kortizol využívá všech silných stránek těla a snižuje produkci testosteronu a estrogenu.„Hormony, které jsou zodpovědné nejen za reprodukční funkce, ale také za pružnost cév a dobrý krevní tlak. Pokud se estrogeny sníží, krevní tlak se opět zvýší, a tak se patologický kruh uzavře,“ řekla Barredo.Kortizol u lidí způsobuje podrážděníSpolu s těmito hormony klesá i hladina progesteronu, který je důležitý nejen pro rozmnožování, ale také pro stabilitu nálady a spokojenost.Všechny tyto negativní změny vyvolané jediným stresovým hormonem se mohou proměnit nejen v nebezpečná onemocnění, ale v případě chronických zdravotních problémů i ve smrt. Je důležité nepřehlížet tyto stavy a vyhledat lékařskou pomoc, aby se předešlo tragédii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/kardiolog-uvedl-sokujici-pricinu-vzniku-trombozy--17102773.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tlak, hormony, stres, nebezpečí