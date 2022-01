https://cz.sputniknews.com/20220113/nikdy-neslibovali-nerozsirovani-nato-ruska-ambasada-uvedla-tvrzeni-zapadu-na-pravou-miru--17203157.html

Nikdy neslibovali nerozšiřovaní NATO? Ruská ambasáda uvedla tvrzení Západu na pravou míru

Včera proběhla jednání Rady Rusko-NATO, kde se jednalo o návrzích ze strany Ruska o bezpečnostních zárukách, mezi požadavky ruské strany patří nerozšiřování... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Západ ale tyto požadavky odmítá s tím, že západní lídři nikdy neslibovali, že se NATO nebude dál rozšiřovat na Východ, své stanovisko k těmto tvrzením uveřejnilo i Velvyslanectví RF na Slovensku.Podle Velvyslanectví RF v SR tato tvrzení nejsou pravdivá a na důkaz toho uvedlo několik odtajněných záznamů rozhovorů s představiteli západních zemí.„V souvislosti s pořád častějšími publikacemi v médiích, které tvrdí, že západní lídři nikdy neslibovali nerozšíření NATO na Východ, bychom rádi citovali přímo z odtajněných záznamů rozhovorů představitelů sovětského vedení s ministrem zahraničních věcí USA J. Bakerem, německým kancléřem H. Kohlem, předsedou vlády Velké Británie J. Majorem, ministrem zahraničních věcí Velké Británie D. Hurdem a francouzským prezidentem F. Mitterrandem. Citáty pocházejí z knihy J. M. Primakova Schůzky na křižovatkách,“ uvádí se na účtu na Facebooku.Dále následují zmíněné ukázky z rozhovorů, jako první rozhovor bývalého ministra zahraničních věcí USA Jamese Bakera s Michailem Sergejevičem Gorbačovem z únoru 1990.„Domníváme se, že konzultace a jednání v rámci mechanismu ,dva plus čtyři’ poskytnou záruku, že sjednocení Německa nebude vést k rozšiřování vojenské organizace NATO na Východ,“ uvádí se v příspěvku.Dále se uvádí rozhovor Gorbačova s federálním kancléřem Německé spolkové republiky H. Kohlem z únoru 1990.Dále jsou na stránce velvyslanectví zmíněna slova ministra obrany SSSR D. T. Jazova z roku 1991, který řekl Gorbačovovi to, že premiér Velké Británie John Major nepředpokládá, že by se východoevropské země mohly v budoucnu stát částí NATO.Bývalý prezident Francie François Mitterrand během rozhovoru s Gorbačovem v roce 1991 uvedl: „Je tady ještě jeden důvod. Každý ze zmíněných států (šlo o bývalé členy Varšavské smlouvy, pozn. J. P.) se bude snažit zajistit svoji bezpečnost uzavřením separátní smlouvy. S kým? Je jasné, že s NATO. Jenomže taková perspektiva v případě SSSR nepřichází v úvahu. Toto vzbudí u Sovětského svazu pocit izolace nebo až obklíčení. Jsem přesvědčen, že taková cesta by pro Evropu nebyla správná.“Rada Rusko-NATOVe středu se v Bruselu odehrálo jednání Rady NATO-Rusko, které se týkalo situace na Ukrajině a otázek evropské bezpečnosti.Připomeňme, že mezi požadavky Ruska patří nerozšiřování NATO dál na Východ, ukončení vojenské spolupráce bloku s postsovětskými zeměmi. K požadavkům rovněž patří nevytvářet vojenské základny na jejich území a omezení rozmísťování útočných zbraní poblíž ruských hranic.USA nesouhlasí s požadavkyUSA nebudou souhlasit se zákazem rozšiřování NATO a návratem k situaci z roku 1997. Ve středu to uvedla první náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanová na tiskové konferenci po zasedání Rady NATO-Rusko, která se konala v Bruselu.Shermanová znovu zdůraznila, že některé návrhy ruské strany na bezpečnostní záruky v Evropě jsou nepřijatelné.Navzdory tomu, že NATO odmítlo ruský požadavek vrátit se ke konfiguraci z roku 1997, oblasti spolupráce s Ruskou federací zůstávají, uvedla dále.Oblastí spolupráce by podle ní mohla být kontrola zbrojení a řešení konfliktů. Spojené státy a jejich spojenci v NATO jsou odhodláni pokračovat v dialogu s Ruskem o kontroverzních otázkách, prohlásila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

