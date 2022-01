https://cz.sputniknews.com/20220113/no-balonky-mas-pekny-kerndlova-drazdi-fotkou-v-plavkach-a-fanouskum-se-taji-dech-17201030.html

„No balónky máš pěkný.“ Kerndlová dráždí fotkou v plavkách a fanouškům se tají dech

Zpěvačka Tereza Kerndlová ví, jak své fanoušky potěšit. Ačkoliv vánoční svátky strávila Kerndlová v Česku, déle pochmurné počasí Tereza snášet zřejmě nechtěla...

Vzhledem k tomu že ve Španělsku jsou teploty o dost vyšší než u nás v Česku, je logické, že se Tereza nehalí do teplého oblečení, právě naopak. Velmi často totiž provokuje své fanoušky odhalenými fotkami.Z fotky je patrné, že jestli o něco v Esteponě není nouze, pak o teplo a sluníčko. Tereza si totiž vyšla ven jen v horním díle plavek. A jaké si vysloužila reakce? Někteří nezapomněli a trošku si do zpěvačky rýpli. „Vtipný, že knížka je otevřená jinde, než je záložka,“ uvedl jeden ze sledujících.Od některých zazněly i otázky k četbě. „Sluší jako vždy Terez, další severská detektivka?“Na další fotce své fanoušky potěšila v celé své kráse. Na sobě totiž má jen jednodílné bílé plavky, které zdůrazňují její ženskou postavu. „Když se ti balónky od Silvestra ne a ne vyfouknout! Tak ještě jednou HAPPY NEW YEAR!“ napsala.Také pod touto fotkou se vyrojila spousta komentářů. „Terezko, když se na vás člověk dívá, je to neskutečná čistá krása,“ znělo.Někteří vyslovili i přání, aby byla co nevidět nějaká nová píseň: „Nějakou novou písničku bych si moc přál.“Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

španělsko

česká republika

