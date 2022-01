Paříž, Berlín a Kyjev se vyslovily pro obnovení normandského formátu

„Byly vytvořeny podmínky pro to, abychom se mohli zabývat normandským formátem, a já doufám, že se to podaří. V každém případě je to přání ministra zahraničí SRN, kterého jsem dnes ráno viděl. Je to také mé přání, přání (francouzského) prezidenta Emmanuela Macrona, (německého) kancléře Olafa Scholze a (ukrajinského) prezidenta Volodymyra Zelenského, který při této příležitosti učinil prohlášení. Obnovení jednání bude silným signálem,“ řekl Le Drian.