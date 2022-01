https://cz.sputniknews.com/20220113/peskov-o-moznych-sankcich-usa-je-to-pokus-o-tlak-na-rusko-nema-to-smysl-17194947.html

Peskov o možných sankcích USA: Je to pokus o tlak na Rusko, nemá to smysl

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že zprávy o možných nových sankcích USA během probíhajících jednáních o bezpečnosti jsou pokusem vyvinout... 13.01.2022

2022-01-13T11:03+0100

2022-01-13T11:03+0100

2022-01-13T12:01+0100

„Vznik takových dokumentů a takových prohlášení hodnotíme samozřejmě extrémně negativně. Zejména na pozadí probíhající série jednání. I kdyby neúspěšných, ale jednání. Načasování těchto prohlášení a jednání je samozřejmě pokusem o nátlak na Moskvu, což a priori nedává smysl,“ řekl Peskov novinářům. Návrh zákona, který o den dříve předložili senátoři z vládní Demokratické strany, navrhuje zavést bolestivé sankce na klíčová odvětví ruské ekonomiky, státní dluh a nejvyšší vládní představitele v případě eskalace situace kolem Ukrajiny.Podle Peskova, uvalení sankcí na Putina ze strany USA by bylo nehorázným opatřením srovnatelným s přerušením vztahů. „Přinejmenším znění těchto sankcí nelze vykládat jinak než takto,“ doplnil Peskov.Jak již bylo dříve oznámeno, dotyčnou iniciativu předložil předseda zahraničního výboru amerického Senátu Robert Menendez (demokrat za stát New Jersey).„Senátor Menendez v čele 25 svých kolegů demokratů představil „Zákon na ochranu suverenity Ukrajiny“, stojí ve zprávě na webových stránkách výboru.Zpráva uvádí, že návrh „vysílá jasný signál“ o připravenosti USA dosáhnout „destruktivních následků“ pro ruskou ekonomiku v případě eskalace situace kolem Ukrajiny. Americké sankce navrhované demokraty proti Ruské federaci se mohou dotknout vysoce postavených ruských vojáků a úředníků, včetně prezidenta RF Vladimira Putina, a také bank a systému SWIFT.Bílý dům podporuje návrh zákona o sankcích proti Ruské federaci navržený americkými demokraty, napsal Washington Post s odvoláním na zástupce Rady národní bezpečnosti USA.Ve Washingtonu opakovaně prohlašovali, že se připravují jisté „bezprecedentní“ sankce proti Rusku, které budou zavedeny, pokud začne vojenský konflikt s Kyjevem. Západní média a politici v posledních měsících tvrdí, že Moskva shromáždila vojáky na hranici s Ukrajinou. Jak zdůraznil Peskov, Rusko přesouvá ozbrojené síly na svém území: to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Moskva zdůraznila, že prohlášení o „ruské agresi“ jsou používána jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

