„Pokud jste svobodná žena, jste v p*deli.“ Úplně nahá Pořízková zazářila na obálce časopisu

Modelka Pavlína Pořízková nepatří zrovna k těm ženám, které by se styděly. Ve svých 56 letech často ukazuje na sociální síti odvážné fotky, přičemž někdy zajde... 13.01.2022, Sputnik Česká republika

Časopis, který publikoval odvážnou fotku Pavlíny na svou titulku, ji popsal jako „supermodelku, která se odvážila vypadat na svůj věk“. Pavlína mnohokrát dokázala, že se nebojí svléknout a ukázat tak ostatním ženám, že i když nejsou ve věku, který končí na koncovku -cet, nemusí se vůbec stydět.Samotná Pavlína v popisku k fotce přiznala, že v sobotu se prý tak nudila, že se zapojila do hádky na Twitteru. Hádka podle jejích slov začala tím, že jí jakýsi muž vynadal, že to není tím, že je neviditelná, ale tím že není prý pro většinu mužů životaschopná. Pokračovala s tím, že první část pravda není, druhá však ano.Když se člověk prochází po ulici, každý má podle jejích slov malý elektrický náboj, něco jako skener. Dodala, že se jedná o něco, co si člověk ani nevšimne, dokud nezmizí. Ženám se to prý stává kolem čtyřicítky, mužům pak později, po dvaceti nebo třiceti letech.A jaké si vysloužila komentáře? „Velká pravda, má chytrá kamarádko,“ zněl jeden z nich. Další nešetřili komplimenty. „Skvělá žena.“A některé dámy měly na muže ještě kritičtější pohled. „Tak mnoho mužů je k ničemu. Ženy by měly převzít velení nad touto planetou.“Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková je známá, že se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale pak oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

